Amici, cambia tutto a causa del Coronavirus? Cosa sta succedendo

Amici 19, cambia tutto a causa del Coronavirus? Cosa sta succedendo al talent show di Maria De Filippi e quali precauzioni saranno messe in atto

Attualmente l’Italia sta attraversando un periodo di forte crisi a causa dell’arrivo del Corona Virus, o Covid- 19. L’arrivo del Virus, sta scuotendo fortemente l’Italia che sta cercando in ogni modo di contenere i danni, senza però riuscirci. Si vedono infatti sempre più casi e preoccupazioni, che stanno costringendo il governo a delle misure di messa in sicurezza estreme. Ad oggi che la situazione e l’emergenza, non solo non sembra essere rientrata, ma pare peggiorata, il governo ha deciso di prendere delle drastiche decisioni. In primis, la chiusura delle scuole, il blocco di tutte le competizioni sportive, la chiusura dei centri di svago, come cinema e teatri, non solo nelle zone rosse, ma in tutta Italia. Ormai quasi tutte le regioni presentano dei casi, seppur senza focolai ben delimitati come nella zona della Lombardia. Altro provvedimento preso dal governo, è certamente la richiesta alle emittenti televisive di sospendere l’ingresso del pubblico all’interno delle trasmissioni, anche nelle zone al di fuori dei focolai. Fino ad oggi molti dei programmi andati in onda hanno deciso di escludere la presenza del pubblico, altri invece come Amici, godevano ancora della sua presenza.

Amici, cambia tutto a causa del Coronavirus? Cosa accadrà?

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, in tutti i programmi televisivi sarà esclusa la presenza del pubblico a partire da venerdì. Questo significa che Amici potrebbe andare in onda senza pubblico nella sua seconda puntata. Per ovviare a questo problema, pare che Mediaset stia pensando di anticipare la seconda serata del Serale a domani sera, per godere ancora della presenza e il sostegno dei fan. Quanto riportato da Maggio nascerebbe dall’esigenza del talent di avere in studio i propri sostenitori, ma comunque anticipare di un giorno la messa in onda non risolverebbe il problema a lungo termine.

Già perché se per questa settimana si può trovare un escamotage, per le prossime settimane, questo non sarà possibile. Stando a quanto detto sul suo profilo Twitter, l’idea è ancora in cantiere e notizie certe verranno divulgate domani mattina, certamente attraverso i canali ufficiali del programma. Non ci resta quindi che aspettare domattina, per avere notizie più certe in merito a quanto accadrà e a quali saranno le decisioni della redazione e della padrona di casa, Maria De Filippi.