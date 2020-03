Fedez, splendido annuncio ai fan: “Preparatevi”, è la notizia che tutti stavano aspettando, ecco cosa ha detto il rapper nelle sue storie Instagram.

Tutti sanno che Fedez è particolarmente ‘social’ e condivide davvero tutto sul suo profilo Instagram, insieme alla moglie Chiara Ferragni. I due conducono una vita costantemente sotto i riflettori e ogni cosa che fanno viene documentata e pubblicata. I Ferragnez insieme contano milioni di followers e i loro video diventano subito virali, soprattutto quelli che riguardano il piccolo Leone, o quelli in cui mostrano la loro grande complicità di coppia. I due, infatti, amano scherzare e prendersi in giro e spesso pubblicano su Instagram dei siparietti imperdibili, o anche terribili scherzi, che fanno impazzire i loro fan. Ma non solo. Fedez e Chiara condividono sui social anche i loro momenti ‘intimi’, così come le vacanze da sogno che fanno con la famiglia, e raccontano ai loro fan anche le loro cose ‘private’. Insomma, la loro vita è ‘a disposizione’ del pubblico, scelta che non sempre viene capita ed è stata talvolta oggetto di critiche. Ma i due sono contenti così e poco fa Fedez ha fatto uno splendido annuncio nelle sue storie Instagram: si tratta della notizia che tutti aspettavano da tempo, ecco le parole del rapper.

Fedez, lo splendido annuncio nelle storie Instagram: “Preparatevi”, è la notizia che tutti i fan aspettavano

Fedez è sempre molto attivo sui social e condivide con i fan praticamente tutto quello che gli succede, dalle notizie di lavoro a quelle ‘private’. Poco fa ha fatto un annuncio fantastico ai fan, dando loro la notizia che aspettavano da tempo. Come tutti certamente ricordano, quest’estate il rapper è ‘sparito’ dai social per un periodo perché ha partecipato al reality ‘Celebrity Hunted’, che ha visto coinvolti molti vip, come Francesco Totti, Diana Del Bufalo e tanti altri. Il reality, che arriva dall’Inghilterra, prevede che i concorrenti siano dei fuggitivi, che devono cercare di non farsi arrestare per due settimane. Sulle loro tracce, un gruppo di ex militari ed esperti informatici, pronti a tutto per stanarli. Un’esperienza davvero incredibile per i vip in gioco, insomma, che possono far affidamento solo su un kit sopravvivenza e una carta debito con pochi euro. Fedez ha partecipato al gioco e tutti aspettano di sapere come sia andata. Ebbene, poco fa il rapper ha annunciato quando ci sarà la messa in onda del programma su Amazon Tv.

“Preparatevi”. Con queste parole, e con un piccolo video anticipazione, Fedez ha annunciato che il reality sarà su Amazon Tv dal prossimo 13 marzo. I fan non vedono l’ora, e voi?