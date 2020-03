Serena Enardu, lo sfogo inaspettato sui social: “Sono stanca!”; ecco cosa è successo poco fa.

È stata una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Serena Enardu, che nel reality di Canale 5 è approdata per raggiungere il suo Pago. E riconquistarlo. Missione compiuta! La coppia, infatti, ha ritrovato l’armonia perduta proprio nella Casa più spiata della tv. La stessa tv dove invece, in estate, si erano separati dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Non è stato facile, per Pago, perdonare Serena: ma proprio al GF Vip il cantante si è reso conto di voler ricominciare con quella che è la donna che non ha mai smesso di amare. I due, oggi, si mostrano più uniti che mai, anche sui social, dove entrambi amano tenersi in contatto coi fan. E proprio su Instagram, poco fa, la Enardu ha fatto diretta con i suoi followers, ovvero un video ‘live’ in cui si può interagire coi followers, leggendo i loro commenti e rispondendo alle loro domande. Durante questa diretta, Serena si è lasciata andare ad uno sfogo molto forte. La Enardu è stanca di sentirsi ripetere una cosa ben precisa. Ecco cosa ha raccontato.

Serena Enardu, lo sfogo inaspettato sui social: “Non ho tradito Pago!”

Serena Enardu ama tenersi in contatto con i fan attraverso Instagram. E proprio poco fa, approfittando di un po’ di tempo libero, l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di collegarsi in diretta con i suoi followers. E proprio durante questo video, Serena si è lasciata andare ad uno sfogo molto particolare. La bellissima sarda ha spiegato che accetta i commenti negativi e le critiche di chi non ha apprezzato il suo comportamento o il ritorno di fiamma con Pago, ma è stanca di sentirsi dire una cosa ben precisa: “Non ho tradito Pago, sono stanca di sentirmi dire questa cosa! Basta!”. Serena spiega come col termine tradimento si intendono baci o rapporti intimi con altre persone durante una relazione, aggiungendo che lei non ha fatto nulla di tutto questo “Non voglio sentire che Pago è cornuto, non è cornuto!”, sbotta Serena, che nonostante questo ammette le sue colpe. L’ex gieffina spiega di non aver avuto un comportamento eccelso a Temptation Island Vip e di accettare le critiche, ma non vuole sentire più parlare di tradimento: “Non è giusto distorcere la realtà”

Insomma, Serena sembra averne davvero abbastanza di chi continua a sostenere la tesi del ‘tradimento’. La bellissima sarda, intanto, si gode la felicità ritrovata col suo Pago: la coppia sembra essere davvero più innamorata che mai. E voi, siete felici del ritorno di fiamma?