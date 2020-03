Coronavirus | Alberto Angela lancia un messaggio su Facebook: ecco le parole dello studioso sull’emergenza che sta mettendo in crisi l’Italia.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in seria difficoltà l’Italia. Il Governo sta cercando tutte le misure sanitarie possibili per bloccare o quantomeno limitare il contagio del Covid-19. Ieri, ad esempio, si è deciso di chiudere tutte le scuole e gli atenei unversitari in tutto il Paese, oltre che di annullare tutti gli eventi sportivi e gli spettacoli teatrali, così da limitare al minimo gli incontri ravvicinati e le situazioni di affollamento. Insomma, non è un momento facile per l’Italia, che sta cercando di affrontare al meglio un’emergenza alla quale non era preparata. Di questa situazione hanno parlato in tanti, dai medici ai giornalisti, e ne ha parlato anche un importante conduttore televisivo, nonché scrittore e divulgatore scientifico. Ci riferiamo ad Alberto Angela, che ha fatto diversi interventi nelle ultime settimane sulla questione Coronavirus. Poco fa il giornalista ha lanciato un nuovo messaggio su Facebook: ecco le sue parole.

Coronavirus, ecco il messaggio di Alberto Angela sull’emergenza che sta mettendo in crisi l’Italia

Il Coronavirus sta spaventando e mettendo in crisi l’italia, sia dal punto di vista psicologico che economico. Il nostro Paese sta cercando di affrontare l’emergenza, nella speranza che presto la situazione migliori. Intanto, però, i contagi continuano, così come continuano purtroppo i decessi, soprattutto di soggetti definiti ‘a rischio’, come anziani o persone con patologie pregresse. In questo clima di preoccupazione e paura, lo scrittore e divulgatore scientifico Alberto Angela ha voluto lanciare un messaggio direttamente dalla sua pagina Facebook. Le sue parole sono soprattutto di vicinanza a chi ha dovuto affrontare una perdita a causa del virus e a tutti coloro che lavorano per cercare di limitare i danni.

“Il mio pensiero va a chi ha perso qualcuno, a chi vive in isolamento, ai vulnerabili e a chi opera con coraggio negli ospedali e nei laboratori”, ha scritto Angela, ringraziando tutti coloro che sono in prima linea per limitare il contagio del virus, con grande forza e sacrificio.