C’è Posta Per Te, ospiti sabato 7 marzo: un amatissimo conduttore riceve un invito molto ‘particolare’, ecco da chi.

Manca poco a una nuova puntata di C’è Posta per te. L’appuntamento del sabato sera targato Maria De Filippi è un successo assicurato per Canale 5. Storie commoventi si alternano a momenti esilaranti, e non mancano i grandi ospiti. Nell’ultima puntata della trasmissione, abbiamo visto in studio Stafano De Martino e Belen Rodriguez, oltre al bomber della Juventus Gonzalo Higuain. Chi ci sarà nella prossima puntata? Ebbene, un altro grande bomber, per la gioia degli amanti del calcio. Ma non è tutto: in studio anche un amatissimo conduttore Rai, che riceverà la posta da qualcuno di molto speciale. Scopriamo di chi si tratta.

C’è Posta Per Te, ospiti sabato 7 marzo: un amatissimo conduttore sarà il destinatario dell’invito

Una puntata ricca di sorprese, quella di C’è posta per te che vedremo in onda sabato 7 marzo. Maria De Filippi è pronta a raccontarci nuove storie, tra lacrime, emozioni, ma anche tante risate. E non mancheranno, come sempre, super ospiti in studio, protagonisti di storie ricche di emozioni. In studio sabato sera ci sarà un grande del calcio, Zlatan Ibrahimovic, che farà una sorpresa a un suo affezionato fan. Ma il bomber non sarà l’unico ospite della serata: a C’è Posta per te ci sarà anche Carlo Conti! Ma attenzione: non sarà il mittente della posta, bensì il destinatario! A inviare l’invito sono infatti i suoi due amici e colleghi Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, insieme ad un’altra persona. Qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle! Ecco uno screen del promo, pubblicato sulla pagina ufficiale della trasmissione:

Insomma, le anticipazioni della prossima puntata di C’è posta per te sono davvero succulente! Sarà un appuntamento imperdibile. E voi, seguirete la trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi?