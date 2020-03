GF VIP 4, scoppia la lite nella casa: “Mi hai dato i pugni nei reni”

Scoppia una nuova lite nella casa del GF VIP 4, una concorrente lamenta: “Mi hai dato i pugni nei reni”, ecco cosa è successo

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata ufficialmente nel vivo. Il reality show è stato prolungato sino alla fine di aprile, diventando l’edizione del format vip più lunga di sempre. Nelle scorse settimane sono entrati nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia: da Teresanna Pugliese ad Asia Valente, fino a Sossio Aruta e Valeria Marini. I nuovi arrivi hanno smosso l’equilibrio del gruppo, destabilizzando anche le strategie già createsi. La Marini in particolare è entrata di prepotenza nella casa, divenendo subito protagonista di una furiosa lite con Antonella Elia. Quest’ultima ha addirittura spintonato la coinquilina, ma non ci sono state sanzioni per lei. Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, ha dichiarato che, secondo lui, la Elia è stata stuzzicata all’interno della casa sia dalla Marini che da Fernanda Lessa. Le due donne, però, non hanno risanato il rapporto e nella casa vivono una convivenza piuttosto forzata.

GF VIP 4, lite nella casa: “Mi hai dato i pugni nei reni”

Oggi pomeriggio, nella casa del Grande Fratello Vip 4, è scoppiata una nuova lite. Le protagoniste sono sempre loro: Valeria Marini e Antonella Elia. Le due donne non riescono proprio ad andare d’accordo. Oggi, mentre nella casa regnava l’armonia, le due gieffine hanno avuto una nuova lite molto furiosa. La Marini, infatti, si è avvicinata alla Elia, che stava lavando i piatti, ed ha cercato di richiamare la sua attenzione, toccandola sulla schiena. Antonella, però, ha iniziato ad urlare: “Ma che fai? Mi dai le botte sulla schiena?“. La Marini ha cercato di giustificarsi, ma la Elia ha aggiunto: “Mi hai dato i pugni nei reni“. Valeria ha cercato di spiegare le sue ragioni, ma la sua coinquilina non aveva assolutamente voglia di ascoltarla: “Levati di torno. Hai rotto“. La lite è degenerata e le due si sono rivolte nuove accuse: “La tua presenza è un’offesa” ha dichiarato la Elia, mentre la Marini ha risposto: “La tua presenza, invece, è un’offesa alle donne e al pubblico“. La showgirl poi si è andata a sfogare nel confessionale.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 4 sicuramente si tornerà a parlare della lite tra Valeria e Antonella. Le due donne ormai sono ai ferri corti e fin quando resteranno sotto lo stesso tetto finiranno solo per litigare ogni giorno. Nel frattempo, però, stanno procurando materiale per le puntate settimanali del reality show.