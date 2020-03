Striscia la Notizia, l’incredibile fuorionda: Gerry Scotti ha un dolore improvviso, la reazione di Francesca Manzini è davvero imperdibile, ecco cos’è successo.

Questa è una settimana ‘particolare’ per il tg satirico Striscia la Notizia, che vede per la prima volta dietro al famoso bancone Francesca Manzini, nota imitatrice nonché ex concorrente di Amici Celebrities. Accanto a lei, l’esperienza di Gerry Scotti. I due formano una coppia davvero scoppiettante, che sta riuscendo a divertire e intrattenere il pubblico nel migliore dei modi, e lo farà fino alla fine di questa settimana. Nella puntata di ieri è andata in onda una cosa davvero singolare, che ha colpito tutti. La regia ha deciso infatti di mostrare al pubblico un fuorionda avvenuto nel corso della prima puntata, quella di lunedì. Nelle immagini si vede un siparietto a dir poco imperdibile tra i due conduttori di Striscia. Gerry Scotti, infatti, accusa un malore improvviso dopo aver lanciato un servizio, e la reazione di Francesca Manzini non si fa attendere: scopriamo insieme cos’è successo.

Striscia la Notizia, fuorionda imperdibile: Gerry Scotti sta male, la reazione di Francesca Manzini è esilarante

Tutti conoscono la simpatia di Gerry Scotti e Francesca Manzini. Lui è uno dei conduttori storici della tv italiana, davvero amatissimo dal pubblico, mente lei è alla prima esperienza come conduttrice, ma è un’imitatrice di grande talento e soprattutto di grande successo. Ora che i due stanno lavorando insieme a Striscia la Notizia, le scintille non mancano. Ieri è stato mostrato un fuorionda imperdibile, avvenuto nella puntata di lunedì. Dopo aver lanciato il servizio ‘Striscia lo striscione’, Gerry Scotti ha accusato un improvviso dolore addominale, dovuto probabilmente alla posizione in cui era. Il conduttore si è subito alzato cercando di massaggiarsi e trovare il modo per far passare il crampo. Francesca Manzini, dopo aver creduto che si trattasse di uno scherzo, si è fatta improvvisamente seria e ha cercato di dare una mano a Gerry, ma le sue parole hanno scatenato le risate dei presenti: “Ma hai un crampo al testi***o?”, ha chiesto. “Ma che dici?”, ha risposto il collega, divertito dalla sua domanda.

“Vuoi un massaggio? Io li facevo quando ero povera”, ha aggiunto la Manzini, facendo ancora più ridere tutti. Il siparietto tra i due è stato davvero divertente e il pubblico ha sicuramente apprezzato la decisione degli autori di mandarlo in onda. A voi è piaciuto?