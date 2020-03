Elisabetta Canalis, “Io e Maddalena Corvaglia riunite?”: la sua risposta spiazza tutti; ecco cosa ha raccontato sulla lite con l’ex collega.

Di veline a Striscia la Notizia ne sono passate tantissime. Tantissime ballerine del tg satirico più famoso della tv sono diventate, negli anni, showgirl e conduttrici di grandissimo successo. Ma, tra le coppie che più di tutte sono rimaste nel cuore degli italiani c’è senza dubbio quella formata da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due, conosciutesi proprio a Striscia, sono diventate grandissime amiche: il loro rapporto è sempre stato meraviglioso, tanto da aprire insieme una palestra a Los Angeles. Una rapporto meraviglioso che, però, qualche mese fa si è interrotto bruscamente. Le due ex veline non si parlano neanche più e, a quanto pare, non c’è molta speranza che le cose cambino. A lasciarlo intendere è Elisabetta Canalis, che in un’intervista a Grazia è tornata a parlare della lite con la sua ex amica e collega. Scopriamo cosa ha raccontato.

Elisabetta Canalis, “Io e Maddalena Corvaglia riunite?”: la pace sembra essere lontana

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno fatto pace? La risposta è no. E, a quanto pare, non ci sono molte possibilità che l’amatissima coppia di veline si riunisca. Al settimanale Grazia, la Canalis ha speso alcune parole proprio sulla lite con la sua ex amica. “I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità“, che aggiunge una frase che non ha fatto molto piacere ai fan della coppia: “Sono del segno della vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. Insomma, la bellissima sarda non lascia molte speranze sul ricongiungimento di una delle coppie più amate di sempre della nostra tv.

Parole forti quelle di Elisabetta Canalis, che non sembra intenzionata a riallacciare i rapporti con quella che, per tantissimi anni, è stata una delle sue migliori amiche. Riusciranno, prima o poi, a chiarire? I fan delle mitiche veline se lo augurano con tutto il cuore.