Verissimo, svelata una super ospite della puntata di sabato: è una delle showgirl più amate in assoluto dal pubblico italiano, ecco di chi stiamo parlando.

Sabato 7 marzo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il talk del sabato pomeriggio di canale 5 è seguitissimo e intrattiene sempre una grande fetta di pubblico. Merito delle emozionanti interviste di Silvia Toffanin, che ogni settimana riceve in studio i personaggi più amati del mondo della tv e non solo, regalando spesso risate e divertimento, ma anche tanti momenti di commozione. Non mancano, talvolta, anche situazioni in cui si parla di cronaca, com’è successo la scorsa settimana con l’arrivo di 4 importanti volti femminili dell’informazione che hanno parlato dell’emergenza Coronavirus. Ma non solo. Sempre nella passata puntata c’è stata un’emozionante intervista a Elodie ed è arrivata in studio anche Clizia Incorvaia, grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ma chi saranno i personaggi presenti nella prossima puntata? Una delle super ospiti è stata appena svelata: si tratta di una showgirl amatissima dal pubblico, ecco il suo nome.

Verissimo, svelata una super ospite della puntata di domani: ecco di chi si tratta

La puntata di Verissimo di sabato è ancora un’incognita in quanto a ospiti e argomenti. Al momento non ci sono anticipazioni in circolazione, ma dalla pagina Instagram ufficiale del programma è arrivata una rivelazione che sta già facendo sognare il pubblico. Indovinate un po’ chi ci sarà tra gli ospiti? In studio arriverà proprio lei, una delle showgirl più amate in assoluto, sulla quale c’è sempre tanta curiosità, in particolare per quanto riguarda la sua vita privata. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, che è pronta a raccontarsi a 360 gradi a Silvia Toffanin e ai suoi affezionatissimi fan. La notizia ha reso felici i tantissimi ammiratori dell’argentina, che sicuramente parlerà del suo lavoro e dei progetti futuri, ma si soffermerà anche sulla sua vita privata e sul rapporto con Stefano De Martino.

Di cosa parleranno Belen e Silvia in questa attesissima intervista? Non ci resta che aspettare ancora pochi giorni per scoprirlo insieme!