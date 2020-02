Verissimo, svelate 4 super ospiti: si tratta di donne amatissime del mondo dell’informazione televisiva, ecco i loro nomi.

Sabato ci sarà una nuova, esaltante, puntata di Verissimo. Silvia Toffanin è pronta a intervistare i personaggi più in voga del mondo della tv e non solo. Ma chi si siederà domani sul famoso divanetto del programma di Canale 5? Già sappiamo che ci saranno Pago e Serena, protagonisti indiscussi dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso. La scorsa settimana la Enardu è stata ospite da sola, perché appena uscita dalla casa, e ha raccontato tanti retroscena sulla sua vita. Ora che anche Pago è stato eliminato, la coppia arriverà in studio insieme per raccontare come vanno le cose e svelare i suoi progetti futuri. Direttamente dal GF Vip arriverà anche Clizia Incorvaia, squalificata per aver pronunciato frasi molto pesanti durante una lite con Andrea Denver, e ci sarà anche Elodie, che è uno delle cantanti più amate e ‘chiacchierate’ del momento. Ma non è finita qui. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sono apparsi 4 nuovi nomi di altrettante super ospiti che saranno presenti in studio: si tratta di donne amatissime del mondo televisivo.

Verissimo, ecco chi sono le 4 super ospiti della prossima puntata: sono donne amatissime dal pubblico

Domani andrà in onda un’altra puntata di Verissimo e il pubblico non vede l’ora di ascoltare le interviste di Pago e Serena, Elodie e Clizia Incorvaia. Ma non è finita qui. La pagina Instagram del programma ha appena annunciato altre 4 super ospiti che saranno presenti domani e che renderanno la puntata davvero speciale. Si tratta, come specificato nel post, di quattro donne protagoniste dell’informazione televisiva. Parliamo di Barbara D’Urso, grande protagonista dei palinsesti Mediaset con le sue trasmissioni pomeridiane e in prima serata, Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, Alessandra Viero, che presenta Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi, e lo storico volto del TG 5, Cesara Buonamici.

Le 4 super ospiti si aggiungeranno, dunque, a quelli già annunciati, per una puntata che si preannuncia davvero speciale.