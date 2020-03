Aurora Ramazzotti si riprende allo specchio durante un video sul suo account Instagram: “Posso essere incinta… si chiamerà Lucio” le sue parole…

Aurora Ramazzotti continua a far parlare di sé nell’ultimo periodo, non solo per i suoi numerosissimi impegni lavorativi, ma anche per la sua simpatia calzante. Attualmente sui social è particolarmente attiva, innanzitutto visto il suo impegno quotidiano per RTL 102.5, che il mese scorso l’ha portata a San Remo per intervistare i cantanti che avrebbero preso parte alla competizione. Qui ha avuto la possibilità di parlare con Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Elodie, Diodato e tutti gli altri, commentando con loro le varie fasi della competizione. Altro motivo per cui è molto attiva sui social, è certamente per l’aspetto sportivo. La Ramazzotti è infatti qualche tempo che sui social pubblica quotidianamente i suoi allenamenti ginnici. Non solo per mostrare i risultati, ma anche, e soprattutto, per mostrare che con costanza e impegno si possono raggiungere piccoli obiettivi prima ritenuti molto lontani.

Aurora Ramazzotti allo specchio: “Posso essere incinta…”!

Sul proprio profilo Instagram Ufficiale ha infatti parlato spesso dei messaggi che le fan le inviano chiedendolo come si può ad esempio come si può approcciarsi alla corsa. Per chi non abbia mai praticato questo tipo di allenamento può risultare difficoltoso e la giovane prova, attraverso la sua esperienza ad aiutare i fan. Innanzitutto molte sono le storie che dedica alla scelta delle scarpe, per i vari tipi di sport, poiché per ognuno vi è bisogno di un tipo di supporto diverso. Dato ampio spazio a questo ovviamente si passa alla parte pratica, in cui ha spesso spiegato come andare per gradi sia stato nel suo caso la scelta migliore e che ovviamente ogni fisico regge a sforzi diversi. Altro punto importante per la ragazza è certamente l’allenamento in palestra, dove quotidianamente si reca. E proprio stamattina una sua foto in palestra ha destato non poco scalpore.

La ragazza si è infatti ripresa nello specchio del bagno, mostrando una lieve rotondità del ventre. Immediatamente i follower avranno pensato ad un nuovo arrivo in casa Ramazzotti, ma la ragazza ha prontamente spiegato la realtà dei fatti, dicendo: “Ragazzi qui, ho appena scoperto una mia grandissima dote. Io posso essere istantaneamente incinta. Guardate! Si chiamerà Lucio“. Uno scherzo quello della influencer decisamente ben riuscito. Anche se probabilmente prima che ciò accada realmente ci vorrà ancora del tempo. Per adesso la giovane continua a vivere la sua storia d’amore con Goffredo a distanza.