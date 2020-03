Uomini e Donne, arriva la conferma: i due ex tronisti dell’amata trasmissione di Canale 5 si stanno frequentando; ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, si sa, è una trasmissione in cui nascono tantissime storie d’amore. Ma, a volte, ai protagonisti del programma accade anche qualcosa di inaspettato. Nelle ultime settimana, una voce di gossip, sempre più insistente, parlava di un presunto flirt tra Luigi Mastroianni e Mara Fasone. Entrambi ex tronisti della trasmissione, i due hanno provato a conoscersi anche a Uomini e Donne, uscendo per qualche esterna, ma preferendo poi tornare ognuno al suo ‘posto’. Ovvero, entrambi sul trono., fianco a fianco. Un percorso trono che dopo qualche puntata Mara ha abbandonato, mentre Luigi ha portato a termine, scegliendo Irene Capuano. Tra i due è nata una bellissima relazione, che però non ha avuto lieto fine. E chi è rispuntata della vita del bel siciliano? Proprio Mara Fasone. Che, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha confermato che tra i due è in corso una conoscenza. Scopriamo cosa ha rivelato l’ex tronista siciliana.

Uomini e Donne, arriva la conferma: i due ex tronisti Mara Fasone e Lugi Mastroianni si stanno frequentando

Ebbene si, amici del gossip. Quello che sembrava solo un pettegolezzo si è rivelato un realtà. Mara Fasone e Luigi Mastroianni si stanno frequentando. È stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a confermarlo, proprio sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione. Nulla di ufficiale, sia chiaro. La Fasone spiega che tra i due è in corso una conoscenza: “Non so a cosa porterà, ma a differenza di quello che si mormora, tutto è nato in tempi recenti”. Mara ci tiene a specificare che la frequentazione con Luigi è nata da poco, sicuramente da quando il dj siciliano era già single. “Di Luigi ho lo stesso pensiero positivo che avevo in trasmissione, ma al momento non è successo ancora nulla di cui parlare”. Insomma, non si sbilancia la Fasone, sottolineando come tra i due, per ora, ci sia una semplice conoscenza. Motivo per il quale, finora, nè lei nè Luigi avevano affrontato l’argomento. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda!

In attesa di scoprire se quella che per ora è una semplice conoscenza si trasformerà in qualcosa di più, cosa ne pensate della possibile nuova coppia? Vi piacciono Mara e Luigi insieme?