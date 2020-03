Grande Fratello, Valeria Marini contro Antonella: "Mi dovete proteggere"

Grande Fratello Vip, Valeria Marini dopo i continui scontri con Antonella Elia rivela ai compagni di avventura: “Mi dovete proteggere dalle aggressioni”

Nuovi scontri nella casa del Grande Fratello Vip, che negli ultimi giorni ha visto la tensione alle stelle tra Antonella Elia e il resto dei concorrenti nella casa. In particolare pare che la Elia non riesca a instaurare rapporti con il resto del gruppo, scontrandosi nell’ultimo periodo con la neo entrata Valeria Marini. Le due donne, non solo non riescono a trovare un punto di incontro, ma la situazione pare stia degenerando di giorno in giorno, tanto che a seguito di uno spintone della Elia il web grida a gran voce l’espulsione. Valeria mal sopporta la situazione e proprio qualche ora fa si è lasciata andare ad un lungo sfogo, prima in confessionale, e poi con i compagni di avventura: Patrick, Andrea Denver e Aristide Malnati. Con i tre ha parlato dei rapporti tesi all’interno della casa e che ormai la presenza della Elia non è più compatibile col gioco, dal momento che litiga con tutti. Attraverso il web, pare che molti telespettatori supportino la tesi della Marini, ma per ora è ancora presto a dirlo.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini contro Antonella: “Mi dovete proteggere”

Valeria Marini appare nella clip pubblicata su Mediaset Play, molto provata dalla situazione creatasi nella casa con Antonella Elia. Dopo continui litigi, spintoni e parole al veleno, la donna si siede a tavolo con Aristide, Patrik e Denver. Qui dichiara: “Voi mi dovete proteggere dalle aggressioni. Si. L’unica che oggi mi ha protetto, è venuta e mi ha coccolato, è stata Fernanda. Io non mi azzuffo con nessuno. Io sono aggredita, è diverso“. Patrick a questo punto le rinnova l’invito fatto anche nei giorni precedenti di non alimentare ulteriormente gli incendi con Antonella e lei risponde così: “Io non alimento, ma non posso manco difendermi“. Poi è Denver a parlare e spiega di avere una percezione diversa della situazione: “Io ho la percezione che c’era un po’ di tentativo di alimentare”. Dopo queste parole Valeria pare molto in collera con Andrea e prosegue dicendo: “Lei ha il vizio di insultare, ed è una cosa che non sta né in cielo, né in terra. Senza motivo. La sua presenza castra la casa“.

Dopo queste parole, Patrick e Aristide hanno taciuto, quasi come ad avvalorare la tesi della Marini, mentre Denver si è limitato a dire che purtroppo in queste determinate situazioni bisogna utilizzare molta diplomazia.