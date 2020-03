Nella casa del Grande Fratello VIP Antonio Zequila ha confessato alcuni retroscena riguardo le sue storie d’amore passate: ecco le parole del concorrente.

Nella casa del Grande Fratello VIP c’è sempre qualcosa di cui parlare: i concorrenti quest’anno stanno riscaldando ogni minuto la casa con argomenti nuovi, liti o confessioni d’amore. Antonio Zequila, uno dei protagonisti di questa edizione del reality, sta facendo chiacchierare di sé negli ultimi giorni dopo lo scoop di un presunto flirt passato tra lui e Adriana Volpe. Dopo la sfuriata dell’ex conduttrice Rai che ha smentito tutto, la mamma del napoletano è intervenuta in un’intervista per testimoniare. Non si sa se la verità tra i due salirà a galla ma oggi abbiamo scoperto un nuovo dettaglio sulla vita privata di Zequila: ecco cosa ha confessato.

Grande Fratello VIP, Antonio Zequila: “Ero molto innamorato”, la confessione inaspettata

Nella notte Antonio Zequila e Valeria Marini si sono confrontati a lungo nel giardino. Il tema? L’amore e l’innamoramento. La showgirl sarda ha risposto alla domanda se fosse innamorata attualmente: “Certo da un anno, te lo farò conoscere, è meraviglioso”. Dopo aver ascoltato le parole della sua coinquilina, Antonio svela che anche lui tempo fa era molto innamorato di una donna. “Ci siamo lasciati a fine settembre, perché non condivide molto il mio lavoro, lei è dentista” confessa Zequila. Il concorrente con un velo di tristezza si è lasciato andare ed ha raccontato che la sua ex compagna vive in Sardegna ed è una donna bellissima. Ha svelato di esser molto dispiaciuto della fine della loro storia.

I due concorrenti del GF VIP sono poi passati a parlar delle love story che hanno vissuto: l’attore ha raccontato di esser stato con una che decise di andare in convento dopo aver ricevuto una vocazione. “Eva Robin’s?” ha chiesto Valeria, “Nel ’91 abbiamo avuto un flirt, era una donna bellissima” è stata la risposta di Zequila.