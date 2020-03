Detto Fatto andrà in onda anche il sabato mattina, l’annuncio del nuovo format guidato sempre da Bianca Guaccero.

Arriva una bella notizia per tutti i fan del programma Detto Fatto: da questa settimana andrà in onda anche il sabato, ma in una versione nuova. Se vi siete abituati a godere della compagnia di Bianca Guaccero a Detto Fatto ogni giorno alle 14, sarete felici di sapere che i consigli utili dei tutor ospiti del programma prolungano la loro permanenza nel programma e arrivano anche al sabato mattina. Ma scopriamo tutte le novità di questo appuntamento.

Come funziona il factual show

Detto Fatto è un factual show che, dopo un po’ di alti e bassi, ha trovato la sua “quadra” e nel pomeriggio di Rai2 ha il suo spazio e la sua fetta di pubblico ben definita. La conduttrice Bianca Guaccero con Carla Gozzi, Guillermo Mariotto, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e tanti altri tutor, ogni pomeriggio alle 14 regala consigli utilissimi ai telespettatori su diversi argomenti. Ad esempio, in questa settimana si sono affrontati argomenti legati all’economia domestica con Titty & Flavia, non manca poi il make up con i consigli di Paolo Guatelli e il fitness home made con Jill Cooper. Si parla anche di abiti da sposa, di pizze, di moda e anche di hair styile. Non ci si dimentica nessuno nel programma di Caterina e così il venerdì generalmente c’è spazio anche per la moda curvy e la medicina estetica con, questa settimana, il medico Marco Bartolucci. Ma cosa succederà sabato?

Casa Detto Fatto, il format del sabato

La novità, come abbiamo detto, riguarda il fatto che da sabato 7 marzo, domani quindi, l’appuntamento con il programma prosegue anche nel weekend. Dalle 11.15, infatti, inizierà una nuova versione del programma, intitolata “Casa Detto Fatto”. In questo appuntamento delle 11.15 del mattino, Bianca Guaccero quindi ospiterà tanti nuovi tutor per portare avanti appuntamenti, rubriche e tutorial molto particolari che si snoderanno nelle varie stanze del programma.

In salotto troveremo Jonathan Kashanian con cui chiacchierare di gossip, nella cabina armadio invece troveremo Carla Gozzi che ci darà consigli sul look e gli abbinamenti. In mansarda troveremo invece Mauro Perfetti con il suo oroscopo in musica mentre in cucina di volta in volta troveremo molti chef diversi che faranno delle ricette particolari caratterizzate a livello regionale.