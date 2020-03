Masterchef 9, Antonio Lorenzon si aggiudica il primo posto: quanto ha vinto

Masterchef 9, Antonio Lorenzon batte Marisa Maffeo e Maria Teresa Ceglia e si aggiudica il primo posto: quanto ha vinto l’aspirante chef

Serata ricca di emozioni ieri sera per i concorrenti del Talent culinario più famoso di sempre, Masterchef. Talent di successo che quest’anno è arrivato alla 9 edizione, con alla conduzione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e come in tutte le altre edizioni durante le varie puntate ci sono state incursioni da parte di altri nomi illustri del mondo culinario. A sfidarsi in questa finale serratissima sono stati: Antonio Lorenzon, Maria Teresa Ceglia e Marisa Maffeo. Nella prima fase della Finale, i quattro concorrenti si trovano ad affrontare un’insidiosa Mistery Box, diversa per ognuno di loro. La scatola conteneva infatti 6 ingredienti diversi, che hanno caratterizzato in un modo o nell’altro il percorso di ognuno di loro. In questa prima fase della mistery box è Maria Teresa a trionfare, seguita da Antonio, ritenuti entrambi molto bravi e abili per essere riusciti a creare dei piatti davvero unici e ben riusciti. Davide e Marisa restano indietro ed è proprio Davide a dover abbandonare il suo sogno di arrivare in finale e vincere il tanto agognato premio. La gare prosegue e Maria Teresa ha un piccolo vantaggio per l’invention test, concessogli dopo aver vinto la mistery box.

Dopo aver vinto la mistery box, Maria Teresa si trova con gli altri due finalisti a dover riprodurre i piatti di grande successo dello chef tristellato Paolo Casagrande del ristorante ‘Lasarte’ a Barcellona. La sfida entra sempre più nel vivo e tra piatti stellari si arriva alla tanto agognata battuta finale. I finalisti si trovano di fronte l’invention test. Qui dopo aver presentato ai giudici i loro menù, dall’antipasto al dolce, ai finalisti non resta che attendere il verdetto finale. Una sfida che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo. Una sfida serratissima, che vedeva come principali favoriti Maria Teresa e Antonio. La prima ritenuta sin da subito molto abile, ma anche dal carattere troppo ingestibile, il secondo a detta di Cannavacciuolo: “O sei pazzo, o sei bravo”.

Ma dopo un’attenta valutazione dei giudici, non solo della fase finale, ma di tutto il percorso, il vincitore può essere uno solo e si tratta di Antonio Lorenzon! Il ragazzo ha vinto 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette!