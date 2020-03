Durante la puntata di giovedì 5 Marzo di Vieni da Me, è arrivata in studio una telefonata ‘imbarazzante’ e Caterina Balivo è andata in difficoltà.

Nonostante il Coronavirus e le regole da rispettare per evitare il maggiore diffondersi dell’infezione, Vieni da Me continua ad andare in onda. E, nonostante la totale assenza del pubblico, ad allietare il pubblico italiano in questi giorni davvero tristi e complicati per il nostro paese. Tuttavia, quella andata in onda giovedì 5 Marzo non deve essere stata affatto una puntata facile per Caterina Balivo. Non soltanto perché, come dicevamo precedentemente, in studio purtroppo non c’era il suo adorato pubblico, ma anche per una telefonata ‘imbarazzante’ giunta nel bel mezzo della puntata. Era il momento tanto atteso del gioco ‘indovina di chi è la casa’, quando un telespettatore ha messo in serissima difficoltà la padrona di casa. Ecco cosa è successo.

Vieni da Me, la telefonata ‘imbarazzante’ mette in difficoltà la Balivo

Terminata l’intervista a Leo Gassman e ad altri incredibili ospiti di Vieni da Me, Caterina Balivo è passata ad un’altra parentisi fantastica del suo programma: il gioco da casa. Con le classiche telefonate del suo pubblico, i telespettatori avrebbero dovuto indovinare la casa del personaggio televisivo misterioso. In palio, per chi l’avesse capito di chi si trattava, c’era un montepremi abbastanza cospicuo. Ecco. Terminata la prima telefonata, ne è arrivata una davvero ‘imbarazzante’. Che, come dicevamo precedentemente, ha messo in seria difficoltà la padrona di casa. Il primo telespettatore che ha chiamato, infatti, ha fatto il nome di Selvaggia Lucarelli. Il secondo, invece, il nome di Fabrizio Frizzi.

‘Questa casa è di Fabrizio Frizzi’, dice il telespettatore a Caterina Balivo. Immediata è stata la sua reazione. Che, visibilmente gelata da quanto affermato, ha esclamato: ‘Fabrizio Frizzi non c’è più. Quindi, magari di sua moglie Carlotta’. Insomma, una reazione più che comprensibile, è chiaro.