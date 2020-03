Oggi, venerdì 6 marzo 2020, nella puntata di Uomini e Donne ci sarà un clamoroso colpo di scena: Maria De Filippi abbandonerà furiosa lo studio

Oggi andrà in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il format dedicato alle dame e ai cavalieri continua a macinare ascolti e ormai ha messo in scacco il format dedicato ai tronisti e alle troniste. Il trono over si conferma la punta di diamante del programma di Maria De Filippi e in generale della rete del Biscione. Ogni settimana vanno in onda tre puntate del format, mentre due sono dedicate ai più giovani. Il trono dedicato alle dame e ai cavalieri, inoltre, regala sempre clamorosi colpi di scena. Anche nella puntata odierna ci sarà una lite furiosa in studio.

Uomini e Donne oggi 6 marzo 2020: le anticipazioni

La puntata odierna del trono over sarà ricca di sorprese e colpi di scena. In studio ci saranno prima Marcello e Anna Maria, che continuano a destare sospetti nel pubblico e soprattutto negli opinionisti, poi ci saranno Veronica Ursida e Andrea. Quest’ultimo ha un amico in comune con Armando Incarnato, cavaliere che ha avuto una breve conoscenza con la Ursida. Il napoletano, chiamato in causa da Andrea, prende la palla al balzo in studio per attaccare la sua ex conoscente. Armando dichiara che, secondo sue fonti, la dama avrebbe una storia lontana dalle telecamere e addirittura frequenterebbe un uomo sposato. Le sue parole feriscono Veronica, che scoppia a piangere. Il cavaliere viene attaccato da gran parte del pubblico e in modo particolare dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. In studio si genera un vero e proprio caos con Armando protagonista assoluto. Ad un certo punto, però, di fronte al comportamento del cavaliere napoletano e allo sconforto di Veronica, Gianni chiede alla conduttrice di fermare questo caos. La padrona di casa, allora, interviene in prima persona, arrabbiandosi con Armando. La De Filippi, abbastanza furiosa, chiede ad Incarnato di smetterla con questo atteggiamento, dato che nel suo studio ha solo fatto piangere le dame. Il cavaliere cercherà di giustificarsi, ma la conduttrice addirittura abbandonerà lo studio e chiederà a Tina di salutare. Un vero e proprio colpo di scena, forse mai assistito. La De Filippi è sempre molto cordiale con i protagonisti del suo programma, anche con quelli che si comportano male, ma questa volta pare non abbia saputo mantenere la calma.

La puntata andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. I telespettatori e fan del programma ovviamente non perderanno un solo attimo.