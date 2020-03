Giulia De Lellis ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram da urlo: potrebbe essere una reazione alla presunta crisi con Andrea Iannone? Diamo un’occhiata.

La voce che gira da giorni su una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone continua a non avere riscontri o conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. I due non si mostrano insieme da un po’ e destano sempre più curiosità: un recente post del pilota di Moto GP non è passato inosservato, nonostante sia stato rimosso in pochissimo tempo. Il punto interrogativo si fa sempre più grande ma nel frattempo l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua ad essere super attiva sul suo canale social. Su Instagram è spuntata una foto da urlo che ha fatto impazzire tutti i suoi followers. Siete curiosi? Ve la mostriamo subito.

Giulia De Lellis, la reazione alla presunta crisi con Andrea Iannone: lo scatto da urlo

Giulia De Lellis non si esprime sulla vicenda che la vede protagonista: sono giorni che non si mostra insieme al suo fidanzato, Andrea Iannone, e così gira voce che tra i due ci sia stata una rottura. Nessuna conferma dai diretti interessati ma Giulia ha pubblicato poche ore fa uno scatto che potrebbe essere una reazione ‘bollente’ alla sua presunta crisi!

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed attuale fashion blogger tra le più seguite d’Italia si è mostrata con indosso una salopette: il dettaglio che ha fatto impazzire tutti però è il fatto che non indossa ne’ una maglia ne’ il reggiseno sotto! Le sue forme sono quasi del tutto in bella vista. Ecco il post:

La foto ha avuto tantissimi riscontri: complimenti, like e parole splendide per la romana che in poco tempo è diventata una delle icone in Italia per i giovani. Si è fatta conoscere nello studio di Uomini e Donne e subito ha conquistato tutti!