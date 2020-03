Cecilia Rodriguez triste: Ignazio va via, lei a casa da sola

In alcune delle sue Instagram Stories, Cecilia Rodriguez si è mostrata visibilmente triste perché Ignazio è andato via e l’ha lasciata a casa da sola.

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Correva l’anno 2017 quando, per la prima volta nella loro vita, i loro sguardi si sono incrociati e mai più persi. All’epoca l’argentina, come ben sapete, era fidanzata con Francesco Monte. Si diceva innamoratissima, Cecilia. Eppure, la permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia le ha fatto capire quale fosse la strada giusta da intraprendere. Da quel momento, sono passati più di due anni. E la giovane Rodriguez e il bel ciclista non si sono mai più lasciati. Sono follemente innamorati l’uno dell’altro, sognano un matrimonio ed una loro famiglia, certo. Ma in attesa di questo, continuano a godersi e gustarsi la vita da fidanzati. Di cui, tra l’altro, non perdono occasione di poter rendere partecipi i loro sostenitori. È successo anche qualche ora fa. Quando Cecilia, sul suo canale social ufficiale, si è mostrata visibilmente triste perché Ignazio l’ha lasciata da sola a casa. Ecco perché.

Cecilia Rodriguez triste: Ignazio la lascia da sola a casa

È un classico sabato pomeriggio in casa Rodriguez – Moser, eppure Cecilia è davvero triste. Come mostrato da alcune sue recenti Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, Ignazio si accinge ad andare via di casa, lasciando da sola la sua bella fidanzata sul divano. Cosa è successo tra di loro? Nulla di grave, state tranquilli. Come al suo solito, il ciclista è pronto ad andare in palestra. In effetti, i muscoli del bel Moser sono ben scolpiti. E per renderli tale, si sa, c’è bisogno di un allentamento molto costante.

‘Vai vai, vai in palestra. Io pulisco la casa per te, non ti preoccupare’, dice Cecilia visibilmente dispiaciuta per essere rimasta da sola in casa. E, poi, conclude: ‘Ci mancherai. Ciao mi amor’. Insomma, un legame davvero pazzesco tra i due giovani ragazzi, vero?