Chi è Barbara Bouchet: età, marito, figli, carriera e vita privata

Chi è Barbara Bouchet: ripercorriamo insieme i lunghi anni della sua carriera e scopriamo insieme chi era suo marito, chi sono i suoi figli e tanto altro

Barbara Bouchet è un’attrice d’origine tedesca, ma cresciuta negli Stati Uniti. Ha avuto molto successo per i ruoli avuti nelle commedie sexy e nei poliziotteschi. Prossimamente, sarà anche a Ballando con le stelle. Adesso, tutti la conoscono per essere stata una splendida attrice ma non solo. Già, perché Barbara è anche la mamma di un famoso cuoco molto apprezzato dai telespettatori italiani per i programmi di cucina che conduce: Alessandro Borghese. Ma adesso cerchiamo di saperne di più su di lei. Cosa ha fatto durante la sua carriera, quanti anni ha adesso, e soprattutto: cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Chi è Barbara Bouchet: età, carriera e vita privata

Barbara Bouchet è nata il 15 agosto 1944 sotto il segno del Leone, precisamente a Reichenberg, in Repubblica Ceca. La sua famiglia, appena dopo la nascita, si trasferì negli Stati Uniti: era appena terminata la seconda guerra mondiale. E’ lì che Barbara cominciò a muovere i primi passi nel mondo della danza, facendo anche così il suo esordio nel mondo della televisione. Era il 1962 quando si trasferì ad Hollywood per lavorare nel mondo del cinema e della televisione. Negli anni ’70 sbarcò in Italia e raggiunse l’apice massimo del successo nella sua carriera grazie ai film commedia sexy.

Marito e figli

Barbara Bouchet è stata sposata con Luigi Borghese, noto imprenditore di origini napoletane, venuto a mancare nel 2016. Dalla loro unione sono nati due figli: Massimiliano ed Alessandro. Proprio quest’ultimo è diventato famoso grazie alla sua passione per i fornelli. Una passione che però non è nata proprio così presto in lui. Quand’era giovane non sapeva bene cosa fare. In un racconto a Vieni da me, trasmissione di Caterina Balivo, sua mamma ha raccontato: “Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto ‘boh’ e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene”.