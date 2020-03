‘La vita promessa’, in arrivo anche la terza stagione? Ecco la verità, parla la protagonista Luisa Ranieri, ecco cosa c’è in serbo per il futuro.

Questa sera c’è l’ultima puntata della seconda stagione di ‘La Vita Promessa’, la fiction di Rai Uno diretta da Ricky Tognazzi con protagonista Luisa Ranieri, che racconta la storia di Carmela, donna tenace e coraggiosa di origine siciliana che decide di trasferirsi in America per sfuggire alle intimidazioni e ai soprusi di Vincenzo Spanò, interpretato da Francesco Arca. La storia di questa donna che combatte contro il suo difficile destino ha appassionato il pubblico al punto che dopo la prima stagione, che avrebbe dovuto essere l’unica, si è deciso di farne una seconda. Questa sera, però, anche la seconda stagione volge al termine e tutti gli affezionatissimi fan della serie vogliono sapere se gli autori intendono farne anche un’altra. La terza stagione, dunque, ci sarà? Le parole della protagonista Luisa Ranieri a ‘TV Sorrisi e Canzoni’ chiariscono la situazione: ecco cos’ha detto l’attrice.

‘La vita Promessa’, in arrivo anche la terza stagione? Ecco le parole di Luisa Ranieri sull’argomento

Questa sera finisce la seconda stagione de ‘La Vita Promessa’, la fiction di Rai Uno che racconta la storia di Carmela Carrizzo, interpretata magistralmente da Luisa Ranieri. Il pubblico si è affezionato tantissimo al personaggio e spera che dopo questa, ci sia anche la terza stagione. Tutti gli indizi, però, sembrano portare verso una risposta negativa. Innanzitutto va sottolineato che il progetto di partenza prevedeva solo 4 puntate. Già la seconda stagione, dunque, non era prevista ed è stata scritta dagli autori proprio dopo il grande successo della prima. La cosa che più fa pensare che la terza stagione non ci sarà, è l’intervista che Luisa Ranieri ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni. “Non avevo mai girato il seguito di una serie e non è stato facile per me rimettermi nei panni di Carmela. Di solito dopo un film io rimuovo tutto”, ha spiegato la Ranieri.

L’attrice ha aggiunto che è la prima volta nella sua carriera che le capita di lavorare di nuovo con lo stesso regista per la stessa storia e ha annunciato che presto sarà impegnata con le riprese di una divertente serie tv diretta da Luca Miniero.

A quanto pare, dunque, Luisa Ranieri non intende andare avanti col personaggio di Carmela, anche se le è piaciuto molto interpretarlo. Almeno per ora, dunque, la terza stagione sembra proprio non essere prevista.