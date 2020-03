C’è Posta Per Te, il ‘triste’ annuncio ai fan su Instagram: cos’è successo

C’è Posta per Te, il ‘triste’ annuncio su Instagram lascia senza parole i fan del programma: ecco cos’è successo.

C’è Posta Per Te è un programma davvero amatissimo dal pubblico. Sono vent’anni che lo show condotto da Maria De Filippi intrattiene ed emoziona la gente e anche l’edizione che sta andando in onda in questi mesi è stata finora piena di storie che hanno colpito particolarmente il pubblico. Ci sono stati tantissimi ospiti importanti, come Antonio Banderas o anche Johnny Depp, che hanno fatto meravigliose sorprese ai protagonisti delle storie. Non sono mancati momenti di grandi risate e divertimento, come l’ospitata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, chiamati dai comici Pio e Amedeo, o anche la posta inviata a Carlo Conti da parte degli amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, che hanno davvero fatto divertire il pubblico. Tante anche le storie cariche di tensione, che in alcuni casi non hanno avuto lieto fine, e che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Insomma, il programma ha un grandissimo successo, ma poco fa ha fatto un annuncio direttamente sulla sua pagina Instagram ufficiale, che ha spiazzato il pubblico: ecco cos’è successo.

C’è Posta Per Te, ‘triste’ annuncio su Instagram: sabato sarà l’ultima puntata

C’è Posta Per Te è un programma di grandissimo successo e ogni sabato sera tiene compagnia ed emoziona il pubblico con le sue commoventi storie. A quanto pare, però, almeno per i prossimi mesi, la gente dovrà rinunciare al proprio intrattenimento del week end. Poco fa, infatti, sulla pagina Instagram ufficiale del programma è arrivato il ‘triste’ annuncio.

“Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sabato 14 marzo per l’ultima puntata”, si legge su Instagram. Un vero peccato per i tantissimi fan del programma, che dopo sabato dovranno aspettare la prossima stagione televisiva per tornare ad emozionarsi ancora con le storie dei protagonisti.