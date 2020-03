‘Live’, caos in studio per l’intervento di Paolo Brosio sul Coronavirus: “Siamo un popolo di pagani”, Barbara D’Urso in difficoltà, ecco cos’è successo in diretta.

La puntata di ‘Live – Non è la D’urso’ in onda questa sera è davvero ‘singolare’. Il talk condotto da Barbara D’urso, che viene trasmesso ancora una volta senza pubblico in studio, ha dedicato più di due ore di diretta al delicatissimo tema del Coronavirus, che sta spaventando e mettendo in crisi l’Italia. A differenza del solito, infatti, la conduttrice ha dato ampio spazio alla cronaca, e con i suoi ospiti ha fornito tante importantissime informazioni al pubblico su come comportarsi e come gestire questo difficile momento per il nostro Paese. In studio Alba Parietti, Francesco Facchinetti, Mario Giordano e tanti altri, che hanno interagito anche con alcuni ospiti in collegamento da altre parti d’Italia, impossibilitati a raggiungere Milano a causa della chiusura della Lombardia decisa dal Governo e dalle autorità regionali. Si è parlato ancora una volta delle misure sanitarie imposte dal Governo e del fatto che sia assolutamente necessario rispettarle. Ma non solo. Barbara D’urso e i suoi ospiti hanno continuato a ripetere alla gente di stare a casa il più possibile per cercare di limitare il contagio, sottolineando che il sistema sanitario nazionale sta andando in seria difficoltà. Uno degli ultimi a intervenire in collegamento è stato Paolo Brosio, che ha creato un vero e proprio caos in studio con le sue dichiarazioni contro la disposizione della chiusura delle chiese: ecco cos’è successo.

Coronavirus, le parole di Paolo Brosio a ‘Live’ creano caos in studio: “Siamo diventati un popolo di pagani”

Paolo Brosio è intervenuto in diretta a ‘Live – Non è la D’urso’ per esprimere il suo pensiero sulla decisione delle autorità di annullare tutte le celebrazioni eucaristiche e le cerimonie religiose in generale per limitare il contagio del Coronavirus. Il giornalista è decisamente contrario a questo provvedimento: “Siamo diventati un popolo di pagani”, ha detto Brosio, “Tutti gli esercizi commerciali sono aperti, i bar e i centri scommesse sono aperti, e chiudono proprio le chiese. Per me è grave non permettere alla gente di prendere l’Eucarestia. Si rischia di arrivare a non celebrare la Messa di PAsqua”, ha poi aggiunto, sottolineando anche che nessuna chiesa, finora, è stata focolaio di Coronavirus. Le sue parole hanno fatto molto discutere, scatenando le reazioni dei presenti in studio, tanto che Barbara D’Urso ha dovuto minacciare di chiudere i microfoni a chi alzasse troppo i toni.

“Paolo, non possiamo far passare il messaggio che l’acqua santa sconfigga il virus”, ha detto Barbara D’urso, “Tutti possono pregare anche da casa, è un momento delicato e ogni luogo affollato può essere focolaio del virus”, ha spiegato la conduttrice, con cui era d’accordo la maggior parte degli ospiti in studio.