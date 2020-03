Michelle Hunziker: “Onoriamo le grandi donne”, il commovente messaggio social che la showgirl ha condiviso per la festa della donna

Michelle Hunziker è certamente tra le donne più amate e seguite del mondo dello spettacolo Italiano. Negli ultimi mesi, l’abbiamo vista alla conduzione di molti programmi tv, tra cui ‘All Togheter Now’ che ha riscosso un enorme successo. Donna di successo, presentatrice, modella, attivista e mamma di tre splendide figlie, è legatissima alle sue associazioni di violenze contro le donne. Quale giorno migliore per rinnovare a tutti quanto sia importante rispettare le donne e proteggerle, se non oggi. La conduttrice attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale, ci ha tenuto a spendere due parole sulla situazione attuale in Italia. La donna si è infatti detta molto dispiaciuta per queste circostanze così tragiche che stiamo vivendo.

Michelle Hunziker: “Onoriamo le grandi donne”, il commovente messaggio social

Con un toccante messaggio instagram, la Showgirl spiega come una giornata che dovrebbe essere di gioia per tutte le donne, è segnata da eventi così tragivi, come quelli del corona virus, e non solo. Oltretutto pone l’accento sul fatto che nonostante il virus stia occupando uno spazio molto importante sulle pagine di cronaca, molte sono state le donne uccise dall’inizio del 2020 ad oggi, mostrando dei dati davvero preoccupanti. E in particolare le sue parole sono state queste: “Oggi voglio fare gli auguri anche a tutte le donne là fuori. Ovviamente non è la festa della donna più felice di tutti i tempi, anzi sicuramente siamo in un momento veramente difficile, anche sotto questo aspetto, perché sei andate a vedere i dati degli ultimi tempi. Adesso ovviamente il coronavirus ha catalizzato tutte le attenzioni, ma come sapete anche voi, purtroppo hanno perso la vita un sacco di donne negli ultimi tempi. Dall’inizio dell’anno ci sono dei dati veramente spaventosi (15 solo a gennaio 2020) e anche lì bisognerà fare tanto prima di poter dire che festeggiamo. Quindi sicuramente oggi onoriamo tutte le grandi donne che hanno fatto tanto, per portare avanti la nostra grande battaglia. Vi mando un bacio“.

Parole molto toccanti che la showgirl ha deciso di dedicare a tutte le donne, affinché non si dimentichino le piccole grandi battaglie che ci troviamo a dover affrontare. Vi ricordiamo inoltre che la donna è fondatrice di una onlus in difesa dei diritti delle donne vittime di violenze, ‘Doppia Difesa‘. Qui potrete trovare il link del sito per eventuali altre info.