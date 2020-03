Giulia Salemi in lacrime su Instagram: “Triste e agitata”, cos’è successo

Giulia Salemi in lacrime tra le stories di Instagram, la modella dichiara: “Sono triste e agitata”, ecco cos’è successo all’ex gieffina

Sono giorni molto duri per il nostro paese. Il Coronavirus ha messo in ginocchio alcune regioni, tra le quali la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto. Il numero dei contagi non diminuisce e lo Stato è intervenuto in prima persona, allargando la zona rossa. La paura imperversa e sembra aver colpito proprio tutti. Ieri sera, Giulia Salemi, nota modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è apparsa in lacrime tra le stories di Instagram. Il racconto della influencer è da brividi e riguarda ovviamente le ultime norme dettate dal governo.

Giulia Salemi in lacrime su Instagram: cos’è successo

Ieri sera, la Salemi si è sfogata tra le stories del popolare social network. La modella è apparsa subito molto segnata e soprattutto in lacrime. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: “È tutto saltato, dagli hobby al lavoro. Sono sola a Milano. I miei amici hanno raggiunto le loro città e la mia famiglia non è con me. Con il decreto sono bloccata qua senza la mia famiglia e non posso muovermi“. Il governo, infatti, ha allargato la zona rossa, includendo anche molte città della Lombardia e dell’Emilia Romagna, ed ha vietato ai residenti in quelle zone di spostarsi. Gli abitanti della zona rossa potranno spostarsi solo per problemi seri. La Salemi, dunque, è rimasta bloccata a Milano e dovrà restarci almeno per un altro mese senza la sua famiglia. La modella ha aggiunto di essere molto triste, agitata, nonché turbata perchè per più di un mese non potrà vedere la sua famiglia.

Lo sfogo dell’ex fidanzata di Francesco Monte accomuna molte persone che stanno vivendo questo momento terribile.