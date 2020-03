Pago non trattiene la gioia: l’inaspettato gesto di Serena Enardu

Pago ieri sera trattiene a stento la gioia: l’inaspettato gesto di Serena Enardu per il ritorno a casa dell’uomo dopo sei mesi

Periodo molto particolare quello che stanno vivendo i due ex gieffini Serena Enardu e Pago, che attualmente si stanno trovando a riaffrontare i vecchi problemi, nati durante la permanenza al villaggio di Temptation Island, e che li hanno portati a separarsi fino ad oggi. I due fidanzati, avevano deciso di intraprendere questa nuova avventura all’interno di Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto d’amore, che negli ultimi anni aveva iniziato a cigolare. Sull’isola i due hanno avuto modo di confrontarsi non solo con i compagni di avventura, ma anche con i single e le single che presenziavano nei due villaggi. Qui Serena ha iniziato ad avere sentimenti molto contrastanti nei confronti dell’uomo, iniziando a nutrire un interesse particolare per uno dei single. Arrivati al falò di confronto, è stato chiaro sia ai telespettatori, che ai due diretti interessati, che ormai il loro rapporto d’amore non funzionava più come prima e di comune accordo hanno deciso di prendere strade diverse. Questo fino a un mesetto fa…

Pago è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per poter riprendere in mano la sua vita e dare una svolta importante, lasciandosi alle spalle le ferite del rapporto con Serena. Entrato nella casa però, ha dovuto fare i conti proprio con Serena, che ha ricevuto la possibilità da Alfonso Signorini di entrare nella casa per riconquistare il suo uomo. Dopo molte incomprensioni, litigi, ma anche baci e carezze, i due hanno cercato di sviscerare a fondo i problemi che hanno portato la loro coppia a scoppiare. E nel corso delle ultime due settimane, pare proprio che i due fossero sulla strada giusta per poter rimettere i tasselli a posto. Uscita dalla casa, la donna ha aspettato il suo uomo a casa, dove lui ha fatto ritorno dopo aver lasciato il reality. Da allora sono apparsi sui social molto più sereni e in compagnia dei rispettivi figli. Molti sono stati i passi avanti, come quello che la donna ha fatto ieri sera e di cui pago è stato estremamente felice.

L’uomo da ripreso tutto sul suo profilo Instagram, mostrandosi molto felice. Con una bella didascalia, ha mostrato una piccola cabina armadio che la compagna ha creato apposta per lui: “Dopo sei mesi, torno e… L’uomo che non aveva armadio, si è trovato all’improvviso uno spazio tutto per lui“. Mostrando gli abiti sistemati, le scarpiere e il cassettone.