Paola Perego, il messaggio da brividi per suo padre: “Avrei voluto essere lì con te oggi”, ecco a cosa sono dovute le parole della conduttrice.

Paola Perego è originaria di Monza e viene da una famiglia di contadini milanesi. La conduttrice, però, vive attualmente a Roma con il marito Lucio Presta, famosissimo agente dello spettacolo. E’ nella Capitale, infatti, che Paola e suo marito lavorano, motivo per cui lei è lontana dalla sua famiglia, in particolare dal padre, che oggi ha compiuto 90 anni. Un traguardo bellissimo e molto importante, che purtroppo però il signor Pietro Perego non ha potuto festeggiare insieme a sua figlia, a causa della situazione molto delicata in cui versa l’Italia per l’emergenza Coronavirus. Ieri, infatti, la Regione Lombardia è stata ‘chiusa’, con divieto di entrata e uscita, proprio per cercare di isolare i focolai del virus e ridurne il più possibile la diffusione. Una decisione non facile per il Governo, che sta provando davvero di tutto per fermare l’epidemia. Se tanti italiani, però, hanno approfittato degli ultimi treni disponibili per lasciare la Lombardia e tornare nelle proprie città d’origine, Paola Perego ha preferito non muoversi, anche per salvaguardare la salute di suo padre, che a 90 anni rientra nelle categorie ‘a rischio’. Scopriamo insieme il dolce messaggio che la conduttrice ha dedicato al papà su Instagram.

Paola Perego, il dolce messaggio per suo padre: “Avrei voluto essere con te oggi”, ecco cos’è successo

Paola Perego ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce messaggio per suo padre Pietro, che oggi ha compiuto 90 anni. La conduttrice avrebbe tanto voluto festeggiare questo momento con il suo papà, ma ha preferito non muoversi da Roma, per rispettare la decisione delle autorità di ‘chiudere’ la Lombardia e soprattutto per salvaguardare la salute di suo padre.

“Mi sarebbe piaciuto essere lì con te oggi, ma non potrò esserci, perché questa è la decisione da rispettare per il bene di tutti”, scrive Paola Perego, che ha voluto così lanciare un messaggio anche alla gente, sottolineando quanto sia importante rispettare le restrizioni decise dalle autorità per cercare di fermare l’epidemia.