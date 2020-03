Frank Matano, da casa sua, ha deciso di fare una telefonata per ricevere compagnia da qualcuno: ha fatto un numero a caso, l’epilogo è stato commovente.

Frank Matano è davvero speciale: il giovane personaggio televisivo è portatore di sorrisi e di tranquillità e nella serata di ieri, 9 marzo 2020, ha regalato ai suoi followers, ai suoi fan, un video davvero commovente. L’Italia sta affrontando un periodo davvero buio: il Coronavirus sta facendo sempre più vittime. Per via dell’emergenza sanitaria è stato obbligato ai cittadini, dalle Istituzioni, di rimanere in casa e di evitare di uscire se non in casi urgenti. Abbiamo conosciuto Frank con i suoi scherzi telefonici, poi la sua carriera è decollata ed ora oltre ad essere un comico italiano affermato, è uno dei volti protagonisti di Italia’s Got Talent. Il napoletano, ieri sera, ha preso di nuovo il telefono avanti i suoi fan ma questa volta per regalare un sorriso e compagnia a chi, come lui, si trovava a casa. Ecco cosa ha fatto.

Coronavirus, splendida iniziativa di Frank Matano: il video è commovente

Frank Matano ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram: il noto personaggio televisivo e comico italiano ha deciso di comporre un numero a caso sul telefono per cercare compagnia. “E’ un momento complicato e delicato, mi sono chiesto ‘cosa posso fare?’. Per tranquillizzarmi ho deciso di chiamare dei numeri fissi a caso e farci compagnia” ha spiegato.

Risponde una signora alla quale si presenta ma lei non lo conosce. Frank le spiega il motivo della sua telefonata ma la prima risposta è stata: “Cerchi qualcun’altro, abbiamo bisogno di tranquillità“. L’anziana poco dopo si convince e chiede al giovane se vuole giocare a parole crociate: con l’aiuto di Matano riesce a risolvere una delle incognite. Il personaggio televisivo ha chiesto alla signora di giocare nuovamente nei prossimi giorni: “Non lo so, si vede come andranno le cose. Siamo molto giù di morale” è stata la risposta. Prima di interrompere la telefonata, il napoletano ha rassicurato la donna con queste parole: “Io ho fatto questo numero a caso, volevo dirle che andrà tutto bene. Mi ha fatto piacere stare in vostra compagnia, le auguro tutto il bene del mondo”.

Il gesto del comico ha avuto tantissimi commenti, anche di persone famose ed a lui care. Un esempio è Paolo Ruffini che scrive: “Sono davvero orgoglioso di te. È la cosa più intelligente che ho visto oggi. Grazie piccolo mio“.

Questo il video che vi abbiamo raccontato.