Paolo Ruffini nei guai: la ex Vanya Stone lo accusa pubblicamente

Paolo Ruffini e Vanya Stone non si sono lasciati bene e le tensioni tra i due continuano ad aumentare, soprattutto a causa di una partecipazione televisiva che il presentatore avrebbe negato alla sua ex.

Paolo Ruffini e Vanya Stone ebbero una relazione sentimentale quando Paolo era ancora fidanzato con Diana Del Bufalo. Proprio a causa di quella “scappatella”, Paolo Ruffini avrebbe deciso di escludere Vanya Stone dal cast de La Pupa, il Secchione e Viceversa.

A fornire questa version della storia non è la stampa o qualcuno informato dei fatti che si è fatto “sfuggire” l’informazione, ma la stessa Vanya che ha deciso di rendere pubblica la faccenda con una serie di storie di Instagram pubblicate sul suo profilo ufficiale.

Le parole usate contro Ruffini non sono affatto gentili e, dalla ricostruzione della Stone sembrerebbe che il presentatore avrebbe usato la sua influenza per impedire che Vanya firmasse il contratto con la trasmissione.

Paolo Ruffini e Vanya Stone: la guerra social

Quando è finita la storia d’amore con Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo ha ammesso di stare molto male e ha rilasciato in proposito diverse dichiarazioni. L’opinione pubblica ha solidarizzato con Diana e questo probabilmente ha portato Paolo Ruffini a chiedere pubblicamente scusa a Diana: il presentatore ha rilasciato una toccante intervista al settimanale Chi in cui si è scusato con Diana per tutto il dolore che le ha causato.

Proprio sull’onda del desiderio di non complicare ulteriormente le cose con Diana e non darle altro dolore, forse Ruffini ha deciso di comportarsi in maniera piuttosto scorretta con Vanya Stone.

La tatuatrice sostiene infatti di aver ricevuto un pre – contratto dalla trasmissione La Pupa, il Secchione e Viceversa e che praticamente l’accordo per la sua partecipazione sembrava a un passo dall’essere concluso. Nonostante questo, all’improvviso la produzione avrebbe cambiato idea, escludendola dal cast. “Forse qualcuno aveva la coda di paglia” sostiene Vanya nelle sue storie.

Naturalmente sarebbe facile pensare che la tatuatrice abbia semplicemente deciso di rovinare il presentatore con delle false accuse ma, al fine di provare che non ha inventato nulla, Vanya ha deciso di postare anche un vecchio selfie con Paolo Ruffini in cui entrambi sono piuttosto svestiti e scompigliati, a dimostrazione che la loro “intimità” è stata reale. Il selfie è accompagnato dalla didascalia “Temeva che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo” e subito a seguire ce ne sono altri due.

Il presentatore non ha ancora risposto pubblicamente alle accuse di Vanya Stone ma, sempre nelle storie di Vanya si legge che Ruffini l’ha bloccata su ogni canale.