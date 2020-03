Clamorosa indiscrezione sul GF VIP 4: potrebbe succedere già nella prossima puntata del reality show, c’entra il Coronavirus

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. Il reality show è stato prolungato dai vertici Mediaset e potrebbe diventare l’edizione più lunga da quando va in onda il format vip. Anche il programma, però, deve fare i conti con il Coronavirus, il temibile morbo proveniente dalla Cina. Nelle ultime ore, dato l’aggravarsi della situazione, il governo ha allargato la zona rossa, comprendendo tutto il nostro paese. Gli italiani, dunque, devono limitare le loro uscite, spostandosi solo in casi necessari come lavoro, salute o approvvigionamento. Il Coronavirus ha destabilizzato anche la programmazione televisiva: tutti i programmi (eccetto quelli registrati) stanno andando in onda senza pubblico in studio, molti altri sono stati addirittura sospesi. La rete del Biscione ha addirittura modificato eccezionalmente il proprio palinsesto per garantire ai telespettatori italiani vicinanza e soprattutto informazione. È chiaro che in questo grande trambusto, anche il reality show condotto da Alfonso Signorini subirà delle modifiche.

GF VIP 4, clamorosa indiscrezione: c’entra il Coronavirus

Cosa succederà nelle prossime ore al Grande Fratello Vip 4 a causa del Coronavirus? La produzione, nel frattempo, ha limitato gli ingressi nella casa più spiata d’Italia. Pasquale Laricchia, ad esempio, non sta sostenendo la sua lezione di fitness. La prossima puntata, in programma mercoledì sera su Canale 5, dovrebbe andare in onda senza pubblico. Il sito 361magazine, però, ha lanciato una clamorosa indiscrezione: la prossima puntata del reality show potrebbe non andare in onda come di consueto dallo studio. Il conduttore Alfonso Signorini potrebbe condurre il prossimo appuntamento dalla camera d’albergo in cui alloggia a Roma. In tal caso non sappiamo se al suo fianco ci saranno gli opinionisti Wanda Nara e Pupo. Queste al momento sono solo indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente comunicati ufficiali da parte della produzione. Se dovesse essere confermata tale indiscrezione, sarebbe la prima volta nella storia del reality show (se non della televisione italiana) che la puntata viene condotta da una stanza d’albergo. Nella scorsa edizione del Grande Fratello, Barbara D’Urso si collegò con la camera d’albergo nella quale alloggiava Jessica Mazzoli. Mai però una puntata è stata condotta in queste condizioni.

Dovrebbe essere confermato, invece, il giorno di programmazione almeno per le prossime due puntate. Non è impossibile, però, che la rete del Biscione decida di cambiare nuovamente il giorno di programmazione del Grande Fratello Vip 4. La quarta edizione del reality show dovrebbe terminare a fine aprile.