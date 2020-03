Che fine ha fatto Marina Massironi, la quota rosa di Aldo Giovanni e Giacomo.

Questa sera va in onda su Italia 1 il film di Aldo Giovanni e Giacomo, Tre Uomini e Una Gamba. Una pellicola comica e allegra per strappare probabilmente un sorriso a tutti coloro che, giustamente e con raziocinio, hanno deciso di attenersi alle disposizioni del Governo ossia rimanere a casa. Il film, vede tra gli attori non solo il trio comico di Aldo, Giacomo e Giovanni, ma anche la famosa attrice Marina Massironi. Chi è? E perché è sparita dalle scene per lungo tempo?

Marina Massironi: chi è e cosa ha fatto

Classe 1963, Marina Massironi è una attrice, doppiatrice e cabarettista italiana. Negli anni si è sempre distinta per la sua incredibile vena comica. Ma ha anche vinto diversi premi come il David di Donatello e il Nastro D’Argento come migliore attrice non protagonista per il film Pane e Tulipani. Per conoscerla meglio dobbiamo andare indietro al 1982 quando ha iniziato a studiare recitazione e, nel 1984, ha iniziato la sua carriera a teatro. Inizialmente Marina si era legata in matrimonio con il collega, Giacomo Poretti, ancora non facente parte del trio comico. I due, insieme, hanno lavorato come cabarettisti nel duo Hansel e Strudel.

Marina Massironi e l’ex marito Giacomo Poretti

Quando Poretti è entrato a far parte del trio di Aldo Giovanni e Giacomo, ha portato con sé anche Marina Massironi nonostante, dopo poco tempo, lui e lei abbiano divorziato. Marina, dal 1994 è legata allo sceneggiatore Paolo Cananzi, ma la collaborazione con Aldo Giovanni e Giacomo è continuata fino al 2000. Marina Massironi ha lavorato con loro quindi per circa 10 anni, in tv, nei film e anche ovviamente a teatro. Era la quota rosa dello spettacolo e il primo esordio al cinema fu nel 1997 con Tre Uomini e Una Gamba, la pellicola in onda questa sera.

I film e la sparizione

Da quel momento l’abbiamo vista poi anche in altri film come Così è la Vita e Chiedimi se Sono Felice. Ma non solo, perché è stata anche al cinema nel film Fuori dal Mondo e con Pane e Tulipani. Come doppiatrice in tv era famosa ben prima dell’ingresso nel mondo di Aldo Giovanni e Giacomo.

L’attrice però da diverso tempo è sparita dalle scene e non ha lasciato spiegazioni in merito. Non la si trova quindi al cinema o a teatro, ma possiamo godere questa sera della sua prima apparizione sul grande schermo. L’ultimo film in cui l’abbiamo potuta apprezzare? Che Vuoi che Sia di Edoardo Leo.