Michelle Hunziker pronta per Striscia la Notizia: ‘Sarà una situazione surreale’

Michelle Hunziker pronta per il debutto di questa sera a Striscia la Notizia, ma ammette che la situazione sarà davvero surreale, ecco perché.

Dopo il saluto di Francesca Manzini a Striscia la Notizia, si prepara a fare il suo debutto Michelle Hunziker. Da questa sera, lunedì 9 Marzo, la bellissima conduttrice svizzera sarà al timone, insieme a Gerry Scotti, del famoso tg satirico di Antonio Ricci. Ce ne aveva informato già il conduttore di Caduta Libera di questa splendida notizia, è vero. Eppure, qualche ora fa, la moglie di Tomaso Trussardi ce ne ha voluto dare conferma. È davvero prestissimo quando Michelle dopo un allenamento sportivo, lo si deduce dal sudore che si intravede in viso, da il buongiorno ai suoi sostenitori. Informandoli, tra l’altro, che nel pomeriggio si recherà in redazione per discutere della puntata di questa sera. E che, senza alcun dubbio, sarà una situazione davvero surreale. Ecco perché.

Striscia la Notizia, Michelle Hunziker: ‘Situazione surreale’, cos’è successo

Come raccontato anche in diversi nostri articoli, Michelle Hunziker non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers su tutto quanto le accade. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli scatti fotografici davvero pazzeschi, ma lo è anche nel condividere incredibili e divertenti siparietti con suo marito oppure confessioni riguardanti la sua vita. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo un faticoso allenamento sportivo, la conduttrice svizzera ha rivelato ai suoi sostenitori di essere pronta al debutto di Striscia la Notizia previsto per questa sera. E che, nel pomeriggio, si recherà in redazione in previsione della prima puntata del suo esordio. ‘Oggi pomeriggio vado in redazione a Striscia. Vedo Gerry, vedo pochi altri. Perché saremo in pochissimi’, così inizia il racconto dei suoi progetti lavorativi di quest’oggi.

‘Sarà una situazione davvero surreale’, dice Michelle per descrivere gli effetti che il Coronavirus sta provocando in diverse circostanze. ‘Siamo molto carichi perché vogliamo farvi sorridere e vogliamo alleggerirvi questa situazione davvero pazzesca’, conclude.

I messaggi di Michelle per il Coronavirus

Quando in Italia è iniziata la diffusione del Coronavirus, Michelle Hunziker era alla Maldive. Eppure, nonostante questo, la conduttrice svizzera non ha perso occasione di dimostrare il suo rammarico e la sua preoccupazione per la vicenda. A distanza di giorni e, soprattutto, a causa del maggiore aumento del virus, la moglie di Tomaso Trussardi è tornata più volte sull’argomento. Anche qualche ora fa, ad esempio, l’ho fatto. Quando, attraverso diverse Instagram Stories, la Hunziker ha sottolineato quanto conta essere responsabili in una situazione del genere.