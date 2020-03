Le Iene Show sono state sospese per caso Coronavirus all’interno della redazione del programma: arriva il messaggio di Alessia Marcuzzi sui social.

La notizia è ormai certa. Un caso di Coronavirus è giunta anche nella redazione de Le Iene Show. L’indiscrezione, lanciata ieri dal sito Andkronos, è stata confermata qualche istante dopo dal sito ufficiale del programma di Davide Parenti. Che, con un comunicato, non soltanto ha reso pubblico la positività di uno dei suoi collaboratori, ma ha informato i suoi telespettatori che, molto probabilmente, per due settimane lo show verrà sospeso. Insomma, una notizia davvero sconcertante. Che, com’è giusto che sia, ha lasciato spiazzato tutti: collaboratori de Le Iene, inviati, conduttori ed, ovviamente, il pubblico. Non a caso, pochissime ore fa, oltre che il messaggio di Matteo Viviani e Giulio Golia, è giunto anche quello di Alessia Marcuzzi, colonna portante del programma di Italia Uno. Ecco il messaggio scritto sui social.

Alessia Marcuzzi, il messaggio social dopo il caso di Coronavirus a Le Iene Show

Soltanto pochissime ore fa vi abbiamo parlato di un appello che Alessia Marcuzzi aveva lanciato a tutti i suoi sostenitori Instagram per contenere la diffusione del Coronavirus. Adesso, invece, che è arrivata la conferma di un caso positivo all’interno della redazione de Le Iene Show, ha fatto molto di più. Visibilmente preoccupata ed amareggiata per quanto sta accadendo in queste ultime ore, la conduttrice romana ha scritto un messaggio sul suo canale social ufficiale. Non nascondendo affatto di essere in apprensione per suo figlio che è a Londra per studiare, ma anche di essere pronta a restare in casa con sua figlia per rispettare al massimo le regole emanate dal Governo. Vediamo tutti i dettagli:

‘Resterò a casa’, così inizia il messaggio di Alessia Marcuzzi per dimostrare ai suoi followers quanto anche lei si stia impegnando ad ottemperare alle regole impartite per evitare una maggiore diffusione del virus. E, stando a quanto scritto dalla diretta interessata, le cose da fare ne avrà abbastanza. In primis, ovviamente, dedicherà più tempo a sua figlia Mia. Non tralasciando affatto, però, anche i suoi di impegni. A partire, da come si può leggere, da quelli lavorativi. Fino a quelli ‘casalinghi’. Ma non solo. Il suo pensiero, com’è giusto che sia, non può fare a meno di andare a tutte quelle persone che, in questo momento, stanno perdendo lavoro e, soprattutto, a tutti i medici ed infermieri che, ormai, da settimane stanno combattendo questo grave problema ininterrottamente. ‘Siete nei miei pensieri e non vedo l’ora che si possa tornare ad abbracciarsi, perché questo è quello che vorrei fare adesso con voi’, conclude Alessia.

