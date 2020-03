Tutto il Giorno Davanti: il cast e la trama del film in onda questa sera su Rai 1 che racconta un fatto di cronaca realmente accaduto.

Questa sera, martedì 10 marzo, va in onda un appuntamento televisivo molto interessante. Su Rai 1 infatti verrà trasmesso il film Tutto Il Giorno Davanti che, pur facendoci rimanere ancorati alla realtà, smette per un attimo di parlare di Coronavirus e si concentra su un altro grande problema, i migranti. La storia del film, infatti, è liberamente tratta dalla vita di Agnese Ciulla, assessore alle attività sociali di Palermo che, nel 2014, lavorava in Sicilia e ogni giorno aveva a che fare con l’accoglienza di moltissimi migranti. Scopriamo allora tutto il possibile sul cast e la trama di questo interessante film.

La Trama di Tutto Il Giorno Davanti

La trama del film Tutto Il Giorno Davanti, racconta di una situazione vera risalente al 2014. All’epoca la Sicilia stava accogliendo nella sua terra migliaia di profughi ogni giorno che arrivavano qui scappando su barconi di fortuna dalla guerra che imperversava nel loro paese. Tra i tanti che approdavano sulle coste delle trinacria c’erano molti bambini e ragazzi classificati come “non accompagnati”. In questo contesto troviamo Agnese Ciulla, l’allora assessore alle attività sociali di Palermo che si propose come tutrice legale. La protagonista del film è Adele, interpretata da una straordinaria Isabella Ragonese. Adele è una madre che si divide tra i suoi figli e i 400 ragazzi cui ha deciso di fare da tutore. La sua vita corre veloce, ha tantissimi impegni, responsabilità…ma alla fine sa che ogni giorno ha fatto il possibile per tutte le persone che ha attorno.

Il Cast di Tutto il giorno Davanti

Il film dura 100 minuti, il genere è drammatico e il regista Luciano Manuzzi ha scelto nel cast:

Isabella Ragonese

Selene Caramazza

Paolo Briguglia

Chi è Isabella Ragonese e dove ha recitato

Isabella Ragonese è la protagonista e, per chi non la conoscesse è una attrice e autrice teatrale che ha scritto molte opere e anche vinto molti premi! Non dimentichiamo che è stata anche madrinadella 67° Mostra Internazione d’Arte Cinematografica a Venezia. Tra i film che la vedono recitare ricordiamo

Nuovomondo, regia di Emanuele Crialese (2006)

Tutta la vita davanti, regia di Paolo Virzì (2008)

Il cosmo sul comò, regia di Marcello Cesena (2008)

La nostra vita, regia di Daniele Luchetti (2010)

Un altro mondo, regia di Silvio Muccino (2010)