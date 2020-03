Durante il daytime di Amici 19, il ballerino Javier si è lasciato andare ad un duro commento verso due dei giudici: ecco cosa è successo.

Le avventure di Amici 19 stanno procedendo davvero alla grande. Ed, in attesa della terza puntata che andrà in onda venerdì 13 Marzo, i ragazzi continuano le loro estenuanti lezioni per delle incredibili ed entusiasmanti esibizioni. I giudici di quest’anno, come abbiamo potuto constatare in questi due appuntamenti del Serale, sono più che ‘severi’. Ed è per questo motivo che non perdono mai occasione di poter spronare ed incentivare tutti i talenti a dare sempre di più. Lo sa bene Vanessa Incontrada. Che, come abbiamo potuto vedere nel corso del daytime di oggi, ha voluto dare un nuovo compito ai tre ballerini: una nuova comparata. L’unica ‘difficoltà’ è quella, però, di essere a capaci a dimostrare le loro emozioni. Insomma, devono essere espressivi. Quello che, secondo lei, Javier non è. Ed è per questo motivo che, terminato il filmato, il ballerino cubano si è lasciato andare ad un duro commento contro di lei e non solo. Ecco tutti i dettagli.

Javier, il duro commento contro due giudici di Amici 19

Vanessa Incontrada e Loredana Berté, due dei tre giudici di Amici 19, non hanno mai nascosto la loro opinione su Javier. Per le due donne di spettacolo, il ballerino cubano è un vero e proprio talento. L’unica ‘pecca’, però, è quella di essere inespressivo. A differenza, invece, di quello che pensa Veronica Peperini. Ed è proprio per questo motivo che il giovane cubano, appena visto il filmato della Incontrada che affidava a lui, Nicolai e Valentin una nuova prova comparata, si è lasciato andare ad un pesante sfogo. Chiamato in confessionale molto probabilmente per esprimere la sua opinione al riguardo, Javier si è lasciato andare ad un duro commento su di loro. Ecco i dettagli.

‘A me non interessa né di Vanessa, né di Loredana e né di nessun altro. Io, prima di entrare qui, non sapevo chi fossero. E quando uscirò da qui non li vedrò più’, dice Javier subito dopo le parole di Vanessa Incontrada su una delle sue esibizioni. E, poi, continua: ‘Non ho nulla da dire a questa giuria. Il giudizio che mi hanno dato non mi sembra competente’. Insomma, una reazione davvero forte. A cui, tra l’altro, abbiamo già assistito in precedenza. Ve la ricordate?