L’Assedio, salta la puntata dell’11 marzo: l’annuncio di Daria Bignardi

Salta la puntata dell’11 marzo de L’Assedio: la conduttrice Daria Bignardi l’ha annunciato con una nota sul suo profilo Instagram

Il Coronavirus ha stravolto l’intera programmazione televisiva. La maggior parte dei programmi, eccetto quelli registrati, stanno andando in onda senza pubblico, alcuni sono stati sospesi, altri invece hanno cambiato le loro abitudini. Per fronteggiare l’emergenza e soprattutto per offrire un palinsesto variegato agli italiani ‘costretti’ alla quarantena, le principali emittenti televisive hanno cambiato la loro programmazione. La prima ad operare in questa direzione è stata la rete del Biscione, che ha stravolto i propri palinsesti. A ruota, poi, è stata seguita dalla Rai e dalle altre reti. Per alcuni programmi è stata inevitabile la sospensione. Da La Corrida di Carlo Conti a CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, fino a Porta a Porta di Bruno Vespa, che non ha accettato la decisione della Rai.

L’Assedio, la puntata dell’11 marzo non va in onda

Tra i tanti programmi sospesi, figura anche il programma condotto su NOVE da Daria Bignardi. Questa sera, infatti, il programma non andrà in onda. L’annuncio è stato dato dalla stessa Bignardi sul suo profilo Instagram. La decisione è stata presa all’ultimo minuto: per la puntata di questa sera, infatti, la produzione aveva preparato numerosi collegamenti, ma poi hanno deciso di sospendere il programma. Questa la nota pubblicata dalla Bignardi sul suo profilo social: “Insieme alla produzione e al canale NOVE abbiamo appena deciso che L’Assedio questa sera non andrà in onda” la conduttrice ha poi proseguito “Avevamo preparato una puntata quasi interamente di collegamenti. Avevamo un sacco di cose da raccontarvi. Ma per farlo saremmo comunque dovuti uscire di casa e andare in studio in parecchie persone tra tecnici, produzione, autori e redattori e non saremmo stati sereni dal momento che stiamo ripetendo a tutti di stare a casa”.

Salta dunque anche il programma della Bignardi, che si accoda ai tanti altri ‘saltati’ negli ultimi giorni a causa del Coronavirus.