GF VIP 4, Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto un flirt? L’indiscrezione

Adriana Volpe e Fabio Testi, concorrenti del GF VIP 4, hanno avuto un flirt? Il settimanale Nuovo lancia un’indiscrezione bomba

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini condurrà la puntata direttamente dalla camera del suo albergo a Milano. Dopo il decreto emanato dal governo, infatti, gli italiani non possono spostarsi da una regione all’altra. Il conduttore affronterà ovviamente il tema ‘Coronavirus’ con i concorrenti del reality show. Gli abitanti della casa più spiata d’Italia sono stati messi al corrente dell’attuale situazione che sta vivendo il nostro paese e chi vuole può lasciare immediatamente la casa. I gieffini, però, hanno ricevuto anche un videomessaggio dai propri parenti, che li hanno rassicurati riguardo alle loro condizioni. The show must go on, lo spettacolo deve continuare, direbbe Freddie Mercury. Fino a quando non ci sarà la comunicazione ufficiale, il reality show andrà avanti. Ricordiamo che la quarta edizione è stata prolungata e dovrebbe terminare verso fine aprile. Tale edizione potrebbe diventare la più lunga di sempre.

GF VIP 5, Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto un flirt?

Adriana Volpe è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip 4. La gieffina, ad una ad una, ha fatto fuori tutte le ‘regine’ della casa, a partire da Rita Rusic. Un’ottima stratega, una delle concorrenti più carismatiche della storia del reality show. La Volpe, però, ha fatto parlare di sè anche per il suo presunto flirt con Antonio Zequila. L’ex conduttrice de I fatti vostri ha smentito questo ipotetico flirt, ma Zequila non sembra essere d’accordo. La Volpe, però, potrebbe presto finire nuovamente nei guai. Il settimanale Nuovo infatti, diretto da Riccardo Signoretti, ha intervistato l’agente dei vip, Francesco Chiesa Soprani. Quest’ultimo, come si legge dall’anticipazione pubblicata da Signoretti sul suo account social, ha dichiarato: “Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui e…”. Il resto lo leggeremo nella prossima edizione di Nuovo. La produzione, però, potrebbe mostrare questa indiscrezione ai due gieffini, in modo da rompere subito il ghiaccio. Sarà vero?

La Volpe non ha mai mostrato nella casa di provare qualche forma di attrazione nei confronti di Testi. Entrambi, tra l’altro, sono felicemente impegnati. Siamo sicuri che, nel caso Signorini mostrasse questa indiscrezione ai due concorrenti, entrambi smentirebbero in forma univoca. L’unica voce fuori dal coro resta Antonio Zequila, che continua a rivendicare il suo presunto flirt con l’ex conduttrice de I fatti vostri. Anche questo tema sarà sicuramente affrontato nelle prossime settimane.