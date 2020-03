Coronavirus, Barbara D’Urso si è commossa in diretta nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque dopo aver letto una bellissima lettera: cos’è successo.

L’emergenza Coronavirus, lo sapete, ci sta rendendo davvero difficili questi giorni. Da circa un paio di settimane non si fa che parlare di altro. Soprattutto adesso che, data la diffusione maggiore del Covid-19, Giuseppe Conte ha acclarato Italia come zona protetta. La nostra penisola è completamente blindata. E tutti i suoi cittadini son obbligati a rispettare tutte le norme imposte dal decreto affinché si riesca contenere il più possibile la diffusione del virus cinese. Tutte le maggiori trasmissioni televisive, come bene sapete, ne parlano. Soprattutto Barbara D’Urso. Che, durante la puntata di giovedì 12 Marzo di Pomeriggio Cinque, ha offerto, ancora una volta, ampio spazio a questa incredibile realtà. Ma non solo. Perché, ancora prima di passare ad un’altra parentesi della sua trasmissione pomeridiana, la padrona di casa ha voluto leggere un’emozionante lettere che, in queste ultime ore, sta circolando sul web. Inevitabile, quindi, per lei trattenere le lacrime.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si commuove dopo una lettera sul Coronavirus

Dopo aver ampiamente trattato il tema del Coronavirus e, soprattutto, dopo aver permesso a tutti i suoi telespettatori di alcune importanti risposte riguardo a questo virus, Barbara D’Urso ha voluto leggere un’emozionante lettera a Pomeriggio Cinque. In queste ultime ore e, soprattutto, dopo l’ufficializzazione delle misure ancora più drastiche per cercare di contenere al meglio il Covid-19,sul web si sono diffuse delle parole davvero emozionanti. Che, data la drammatica situazione, non fanno altro che mettere in evidenza le immense difficoltà di questi ultimi giorni. In questa lettera, c’è descritto davvero tutto. L’impossibilità di tutti gli italiani di poter essere liberi di scendere di casa, di potersi abbracciare e di poter vivere ‘tranquillamente’. Insomma, tutto quello che stiamo vivendo. Ed è per questo motivo che, senza affatto nasconderlo, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di commuoversi.

Visibilmente con occhi lucidi, emozionata e commossa, Barbara D’Urso ha terminato di leggera questa lettera. ‘Poi arrivò il giorno della liberazione. Eravamo alla Tv. E il Primo Ministro disse a reti unificate che l’emerganza era finita. Che il Virus aveva perso e che gli italiani, tutti insieme, avevano vinto’, così conclude questa magnifica lettera. Che pone importanza, da come si può chiaramente intendere, a quando tutto quest’incubo sarà terminato. E, finalmente, noi tutto potremo abbracciarci nuovamente ed essere felici. E, senza alcun dubbio, questo momento non sarà affatto lontano.