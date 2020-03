Mediaset, con un comunicato ufficiale, annuncia che tre programmi d’intrattenimento molto amati dal pubblico continueranno ad andare in onda nonostante l’emergenza Coronavirus. Ecco le parole dell’azienda.

L’emergenza Coronavirus è sempre più forte in Italia ed inevitabilmente ha sconvolto le vite e la quotidianità di tutti i cittadini ed anche i palinsesti televisivi. Dopo la decisione di trasmettere i programmi senza pubblico in studio per limitare e prevenire ogni tipo di contagio, alcune trasmissioni sono state sospese per sicurezza ed anche per offrire la massima informazione su quanto sta accadendo. Mediaset con un comunicato poco fa ha annunciato che tre programmi d’intrattenimento molto amati dal pubblico proseguiranno e continueranno ad andare in onda nonostante l’epidemia. Ecco nel dettaglio quali.

Coronavirus, Mediaset: “Questi tre programmi proseguiranno”, l’annuncio ufficiale

Mediaset con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che tre programmi d’intrattenimento continueranno ad andare in onda regolarmente, nonostante l’emergenza Coronavirus. Si tratta di ‘Striscia la notizia’, ‘Amici‘ e ‘Grande Fratello VIP‘. L’azienda ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico la programmazione di queste tre trasmissioni tanto amate, chiaramente apportando le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza.

“Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore“: si conclude così il comunicato stampa della grande azienda Mediaset. Gli italiani, costretti a restare in casa, sapranno come riempire le loro giornata grazie ai loro programmi d’intrattenimento preferiti: il Grande Fratello VIP è andato in onda ieri sera, 11 marzo, e la diretta del reality ha conquistato più di 3 milioni di telespettatori. I concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno dovuto salutare Asia Valente, eliminata della puntata. Questo il tweet pubblicato da ‘QuiMediaset’, il profilo ufficiale dell’azienda.