Chi è Massimo Ghini, come è nato l’amore con Nancy Brilli e chi è oggi la sua compagna.

Va in onda questa sera il film Non Si Ruba a casa dei ladri che, tra gli altri attori, vede anche la partecipazione di Massimo Ghini. La trama del film parla di Antonio che, da un giorno all’altro, si ritrova senza soldi e senza una casa. Dopo diverse peripezie per trovare un nuovo lavoro si imbatte in Simone (interpretato proprio da Massimo Ghini) un disonesto politico che lo assume, insieme alla moglie come cameriere. Dopo poco però Antonio scopre che proprio per colpa di Simone ha perso il lavoro. Così insieme alla moglie Daniela, Antonio decide di organizzare un truffa ai danni di Simone per recuperare i soldi che ha perso.

Gli amori di Massimo Ghini

Ora che conosciamo la trama del film, è tempo di scoprire meglio chi è Massimo Ghini e soprattutto qualcosa di più sulla sua storia d’amore storica con Nancy Brilli. I due sono stati sposati per due anni dopo essersi incontrati nel lontano 1987 sul set della mini serie tv, Due Fratelli. Ma Ghini non ha avuto solo questa storia d’amore, prima infatti è stato legato rapidamente con Sabrina Ferilli e poi con Fedrica Lorrai da cui ha due figli gemelli, Camilla e Lorenzo. Nel 2002 si sposa con Paola Romano, da cui ha Leonardo e Margherita.

La carriera e gli esordi al cinema

Massimo Ghini, classe 1954, ha iniziato a lavorare da ragazzo come animatore nei villaggi turistici, ma presto capirà che la sua vera vocazione è il teatro. Così inizia a studiare questo settore, approfondisce il doppiaggio e lavora anche come speaker radiofonico. Il debutto al cinema arriva all’età di 25 anni quando viene scelto per recitare nel film di Stelvio Massi, Speed Cross.

Tanti i film a cui ha preso parte da quel momento in poi, ma ricordiamo che è anche stato al centro di diversi cinepanettoni insieme a De Sica. Ghini è diventato così una delle figure di riferimento per i classici film comici natalizi italiani.