Giulia De Lellis ‘disperata’ su Instagram: l’influencer romana racconta di non avere a casa nulla a disposizione che le possa permettere di allenarsi.

Dopo una strepitosa e fantastica diretta Instagram trasmessa sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis è ritornata a farsi vedere ai suoi sostenitori pochissime ore fa. Con indosso un fantastico pigiama appartenente alla sua linea per una nota marca di biancheria intima, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto dare un buongiorno davvero ‘di fuoco’ a tutti i suoi sostenitori. A Roma, quest’oggi, è una bellissima giornata. Ed è per questo motivo che, come testimoniato dalla diretta interessata, l’influecer ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo allo sport. Ecco. È proprio a tal proposito che Giulia si è mostrata davvero ‘disperata’ ai suoi fan. Sapete perché? Ve lo sveliamo immediatamente.

Giulia De Lellis ‘disperata’ su Instagram: cos’è successo

L’abbiamo vista mentre masticava una chewing gum e mentre chiedeva ai suoi followers di aiutarla a montare un video, eppure, pochissime ore fa, Giulia De Lellis si è ripresa sul suo canale social ufficiale prima di sottoporsi ad un intenso allenamento sportivo. Come dicevamo precedentemente, nella Capitale romana si respira un’aria davvero bellissima. Il sole è alto nel cielo. Ed è più che normale che all’ex corteggiatrice sia venuta la voglia di allenarsi. ‘Penso proprio che adesso mi allenerò. Proverò a riprendermi, ma non vi prometto nulla. Se ci riesco, vi monto un video su come cercherò di allenarmi, perché non lo so neanche io, in questi giorni’, queste le parole della bella De Lellis per spiegare l’attività che avrebbe fatto da lì a poco. Ecco. Subito, però, è sorto un ‘problema’. Ecco di che cosa parliamo:

Era tutto pronto. Giulia De Lellis, in queste ultime Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, si è mostrata pochi istanti prima del suo allenamento sportivo. Ecco. È sorto un piccolo ‘problema’, però. ‘Io a casa non ho nulla. Vedo qualcuno che ha un elastico, una palla o un tappetino. Io non ho proprio niente’, queste le parole ‘disperate’ di Giulia De Lellis per testimoniare la mancanza di tutto ciò che le potrebbe occorrere per allenarsi.

È davvero finita con Andrea?

Non sappiamo cosa stia realmente accadendo tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone. Fatto sta che, dopo diverse settimane di indiscrezione, sembrerebbe che l’influencer romana abbia lasciato intendere che c’è qualcosa che non va. ‘Se non ne parlo, significa che è un momento delicato’, dice l’ex corteggiatrice per rispondere una volta e per tutte a queste voci di corridoio.