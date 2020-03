Kevin Costner lancia la sua serie tv in prima visione su Sky: Yellowstone

Yellowston: la nuova serie tv da guardare a casa in questi giorni difficili. Su Sky torna lo straordinario Kevin Costner.

In questi giorni difficili in cui bisogna stare a casa e non ci stanchiamo di ripeterlo, arriva su Sky una serie tv tutta nuova molto interessante con protagonista Kevin Costner. Domani 13 marzo, alle 21.15 su Sky Atlantic, va in onda così la prima puntata del neo-western intitolato Yellowstone. In sole due stagioni negli USA è diventato un vero e proprio fenomeno di costume! Se quindi in queste lunghe serate a casa non sapete cosa fare, preparatevi perché Sky vi regala un appuntamento molto interessante ogni venerdì sera con la nuova serie tv firmata da Kevin Costner. Potrete viaggiare con la mente negli straordinari paesaggi del Montana e staccare il cervello dal caos quotidiano tuffandovi nelle interessanti vicessitudini narrate da questa storia.

La trama di Yellowstone

La trama racconta di intrighi, lotte per mantenere la supremazia su un territorio, le lotte e le dispute con i nativi americani e le storie del dottor Dutton che possiede il ranch più grande degli Stati Uniti. Kevin Costner, protagonista e produttore della serie, arriva così in televisione nuovamente con questa serie molto interessante scritta e diretta da Taylor Sheridan. Dalle anticipazioni sappiamo che Costner interpreta il dottor John Dutton, il capofamiglia e proprietario di questo sterminato ranch che, lo vedremo, farà qualsiasi cosa per proteggere la sua terra. Aggressivo, inflessibile e legato alla realtà che lo circonda. Questo è John che entra subito in conflitto con Dan Jenkins, un imprenditore edile a dir poco “fastidioso”.

Il cast della serie tv oltre a Kevin Costner

Il cast è composto da:

Danny Huston (21 grammi, X-Men le origini – Wolverine)

Gil Birmingham (Hell or High Water, Twilight)

Luke Grimes (True Blood, I Magnifici 7),

Wes Bentley, (American Beauty, American Horror Story)

Kelly Reilly (True Detective, Sherlock Holmes)