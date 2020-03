Coronavirus | il messaggio di Barbara D’Urso su Instagram: ‘Scelta sofferta’

Coronavirus, qualche ora fa, Barbara D’Urso ha voluto scrivere un importante messaggio sul suo canale social ufficiale: ecco cosa ha detto.

Sono diversi e numerosi i personaggi pubblici che, appena scoppiato e diffuso il Coronavirus in tutta Italia, hanno voluto scrivere importanti messaggi sui rispettivi canali social. Lo ha fatto, ad esempio, Alessia Marcuzzi. Che, in seguito al caso positivo all’interno della redazione de Le Iene Show, ha sottolineato quanto sia importante restare in casa in questi giorni per cercare di limitare drasticamente il contagio da Covid-19. E lo ha fatto, qualche ora fa, anche Barbara D’Urso. Che, per riprendere il decreto emanato dal Governo, si è lasciata andare a delle emozionanti parole sul suo canale social ufficiale. Ancora prima che si commuovesse durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, la conduttrice campana ha scritto un messaggio davvero fantastico riguardante questa tragica situazione. Ecco di che cosa parliamo.

Barbara D’Urso, il messaggio sul Coronavirus su Instagram: parole uniche

È particolarmente attena a questa importante tematica, Barbara D’Urso. Sin dal primo caso di Coronavirus in Italia, la conduttrice campana si è occupata dettagliatamente di questo fatto cronaca. Non soltanto, badate bene, nel corso delle sue trasmissioni televisive, ma anche sul suo profilo social ufficiale. È proprio per questo motivo che, dopo le misure ancora più restrittive spiegate dal premier Giuseppe Conte, la conduttrice campana ha voluto scrivere un emozionante messaggio. Con una fantastica fotografia che la ritrae durante la sua indimenticabile vacanza a Dubai, la D’Urso ha voluto specificare quanto le misure adottate da questo ultimo decreto possano risultare dure, ma efficaci.

‘Non avere nessuno intorno era un momento piacevole nella nostra vita frenetica, oggi invece è una scelta sofferta, che però dobbiamo fare per il bene di tutti’, queste alcune delle parole utilizzate da Barbara D’Urso a corredo di una scatto che la vede immortalata nel deserto di Dubai. In fondo è proprio così. Volendo riprendere le parole del Primo Ministro possiamo concludere: ‘Teniamoci distanti oggi per abbracciarci più forte domani’.