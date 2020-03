Amici, caos in diretta: Javier abbandona lo studio, “Non è giusto”, Maria De Filippi sbotta con Alessandra Celentano, ecco cos’è successo.

Sta succedendo di tutto questa sera ad Amici. La puntata è davvero ‘particolare’ a causa delle misure restrittive dovute all’emergenza Coronavirus, che sta costringendo i ballerini ad esibirsi a un metro di distanza e i cantanti a non fare duetti per evitare contatti ravvicinati. Non è stata una serata facile per Nyv, che è stata mandata direttamente in eliminazione a causa del comportamento di questa settimana, quando ha avuto una crisi che l’ha portata ad abbandonare la scuola, salvo poi rientrare. I professori, però, hanno deciso di ‘punirla’. Serata complessa anche per Javier, che è finito in eliminazione dopo i due gironi per aver perso la sfida diretta con Nicolai, che invece è passato in quarta puntata. Dopo il verdetto della giuria, il ballerino si è avvicinato a MAria De Filippi e ha detto di voler abbandonare la scuola: “Non è giusto”, ha detto. Dopo la sua uscita, la conduttrice ha avuto uno scontro con Alessandra Celentano, che lo ha difeso. Ecco cos’è successo.

La puntata di Amici di questa sera ha riservato un incredibile colpo di scena. Dopo l’esibizione comparata di Javier e Nicolai, la giuria ha deciso di dare a quest’ultimo la maglia della quarta puntata. Javier non ha accettato di buon grado il voto e ha deciso di abbandonare la scuola. “Non è giusto”, ha detto, aggiungendo che è stanco di non essere mai premiato per il suo impegno e per il suo talento, e di perdere sempre con Nicolai. Mentre Maria De Filippi cercava di convincerlo a ragionare e chiedeva a Giuliano Peparini di intervenire per parlargli, Alessandra Celentano ha preso le difese di Javier, dicendo alla giuria di aver sbagliato. A quel punto Javier è uscito dallo studio. MAria De Filippi ha letteralmente sbottato con la Celentano, dicendole che il suo comportamento ha fatto sentire il ballerino in diritto di andarsene e che invece avrebbe dovuto parlargli per farlo ragionare. “Non sai rapportarti a un ragazzo”, ha detto la De Filippi, cominciando un contraddittorio con la maestra. Anche i giudici sono intervenuti nella discussione, riprendendo la questione dell puntate passando, quando Alessandra Celentano ha dato loro degli ‘incompetenti’ in materia di ballo. La discussione è continuata per diversi minuti e si è presto trasformata in un momento di caos. Il ballerino poi è tornato e si è confrontato con i giudici e con Maria De Filippi.

“Perché quando sei in crisi butti tutto via?”, ha detto Maria De Filippi al ballerino. “Le critiche sono importanti per crescere. Cerca di far loro cambiare idea, non andare via. E’ così che si va avanti”. Anche Christian De Sica è intervenuto, chiedendo al ballerino di rimanere a ballare per lui, che lo ha preferito a Nicolai. “Fammi cambiare idea”, gli ha detto Vanessa Incontrada. Alla fine Javier ha ascoltato tutti e si è seduto di nuovo per continuare la puntata. Cosa ne pensate di quello che è accaduto?