Amici, Maria De Filippi nota il gesto di Vanessa Incontrada: ‘imbarazzo’ in diretta per il giudice, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di questa sera di Amici è molto particolare, perché non c’è il pubblico in studio, proprio come la scorsa settimana, ma sono state aggiunte anche altre precauzioni dovute alla grave emergenza per il Coronavirus che sta mettendo letteralmente in crisi l’Italia intera. I ballerini questa sera ballano mantenendo la distanza di un metro, proprio come previsto dall’ultima ordinanza del Governo, mentre i cantanti si esibiscono sempre da soli, senza fare alcun duetto, proprio per evitare contatti troppo ravvicinati. La puntata è cominciata con un toccante discorso di Maria De Filippi, che ha poi annunciato l’assenza di Loredana Berté, che non ha potuto lasciare Milano, sempre a causa della pandemia in atto, che non permette a chi vive in Lombardia di lasciare la propria regione. Insomma, la serata non è stata affatto facile finora, ma non sono mancati anche momenti simpatici, come il siparietto tra la De Filippi e Vanessa Incontrada. La conduttrice si è accorta di un ‘particolare’ gesto del giudice e glielo ha fatto notare: momento di ‘imbarazzo’ in studio, ecco cos’è successo.

Amici, Maria De Filippi nota il gesto ‘particolare’ di Vanessa Incontrada: ‘imbarazzo’ in diretta

Questa sera nello studio di Amici manca uno dei giudici. Loredana Berté infatti è stata costretta a rimanere a Milano a causa dell’emergenza Coronavirus, e al suo posto è arrivato Christian De Sica, che ha affiancato Gabry Ponte e Vanessa Incontrada in giuria. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un imperdibile siparietto con Maria De Filippi subito dopo un’esibizione. La incontrada, infatti, ha richiesto una prova comparata per i tre ballerini della scuola, Valentin, Nicolai e Javier, che hanno dovuto rappresentare con una coreografia tre momenti del film ‘Titanic’ , interpretando in tutti i casi Leonardo Di Caprio. Dopo la prova, Maria De Filippi ha interpellato la Incontrada per chiederle cosa pensasse, ma mentre quest’ultima parlava con Javier, la conduttrice ha notato una cosa ‘particolare’ e l’ha interrotta: “Scusa ma ti sei tolta le scarpe?”, le ha chiesto. Dopo un iniziale momento di ‘imbarazzo’, Vanessa ha risposto senza problemi: “Sì Maria, scusa, non ce la facevo più. Mi facevano male, avevo i piedi gonfi”.

Le parole della Incontrada hanno fatto sorridere Maria De Filippi e tutti i presenti in studio, che hanno apprezzato la spontaneità e la simpatia dell’attrice, la quale ha continuato poi a dare il suo giudizio ai ballerini a piedi scalzi.