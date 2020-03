Amici, Loredana Berté assente in puntata: ecco cos’è successo alla cantante, l’annuncio di Maria De Filippi all’inizio della diretta.

Questa sera in diretta su Canale 5 c’è la terza puntata del serale di Amici, che va in onda con una serie di norme restrittive dovute all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Niente pubblico in studio, nessun duetto per i cantanti e coreografie cambiate dagli insegnanti per permettere ai concorrenti di rimanere distanti almeno un metro tra loro durante le esibizioni. A inizio puntata, Maria De Filippi ha fatto un toccante discorso, spiegando ancora una volta la situazione in cui si trova il nostro Paese in questo momento: “Noi tutti abbiamo il diritto di sperare che dopo tutti questi sacrifici possiamo tornare alla vita di prima, a darci la mano, abbracciarci e baciarci. Voi giovani avete anche un altro diritto, che è quello di sognare”, ha detto la conduttrice, emozionando tutti i presenti con le sue parole. Dopo questo momento introduttivo, Maria ha annunciato l’ingresso della giuria, con una new entry rispetto alle settimane passate. Si tratta di Christian De Sica, che ha preso il posto di Loredana Berté accanto a Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Ma perché la Berté è assente in studio? La motivazione l’ha spiegata Maria De Filippi: ecco cos’è successo.

Amici, Loredana Berté grande assente della puntata: ecco cos’è successo alla cantante

La puntata di Amici di questa sera non è certamente facile, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha obbligato gli autori a prendere delle importanti precauzioni per i protagonisti del programma. A inizio puntata c’è stato un momento non facile per Nyv, che è stata mandata direttamente in eliminazione dai professori dopo che in settimana ha avuto una crisi e ha abbandonato improvvisamente la scuola, salvo poi tornare sui suoi passi. La cantante, dunque, non ha potuto esibirsi e il suo destino lo conoscerà solo a fine puntata. Un’altra grande novità è stata annunciata a inizio puntata da Maria De Filippi: parliamo dell’assenza in studio di Loredana Berté, temutissimo giudice del programma, che è stata sostituita questa sera da Christian De Sica. Cos’è successo alla cantante? Niente di grave per fortuna. Maria ha spiegato che la Berté è rimasta a Milano a causa dell’emergenza Coronavirus che non permette ai cittadini di viaggiare e lasciare la Lombardia, epicentro della pandemia.

Maria De Filippi ha salutato e abbracciato virtualmente Loredana Berté, che sicuramente seguirà la diretta da casa.