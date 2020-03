Amici, Nyv ha avuto una crisi in settimana e ha abbandonato la scuola per poi tornare: in puntata arriva la decisione dei professori.

Questa sera è in onda la terza puntata del serale di Amici, che torna in diretta con tutte le dovute precauzioni dovute all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’italia intera. Nessun duetto per i cantanti e balli con distanza di sicurezza per i ballerini, costretti a mantenersi almeno a un metro da tutti quelli con cui devono esibirsi. Una serata non facile, dunque, per i concorrenti, che si esibiscono ovviamente senza pubblico. Maria De Filippi, appena entrata in studio, ha spiegato la situazione e ha presentato i giudici, sottolineando che Loredana Berté è dovuta rimanere a Milano. Al suo posto Christian De Sica, che affianca Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Dopo le premesse, è cominciata la gara, ma prima c’è stato un video su Nyv, che in settimana ha avuto una crisi e ha abbandonato la scuola, salvo poi tornare sui suoi passi: in diretta è arrivata la decisione dei professori su di lei.

Amici, Nyv abbandona la scuola e poi rientra: la decisione dei professori in diretta

La puntata di Amici di questa sera si è aperta con un filmato che riguarda Nyv. La cantante nei giorni scorsi ha avuto una crisi e ha abbandonato la scuola, salvo poi rientrare e tornare sui suoi passi. Dopo questo episodio, ha improvvisamente abbandonato le prove a causa di un nuovo momento di fragilità, anche se dopo un po’ è di nuovo tornata indietro e si è scusata con tutti. Dopo aver visto il filmato, MAria De Filippi ha chiamato Nyv al centro dello studio per permettere ai professori di comunicarle la loro decisione. A prendere la parola è stato Rudy Zerbi, che a nome di tutti gli insegnanti ha annunciato alla cantante che sarebbe finita direttamente in eliminazione.

“Il tuo comportamento non è stato rispettoso e questa decisione serve anche a farti capire che nella tua carriera avrai sempre sfide da affrontare e devi farti forza”, ha detto Rudy. Nyv ha accettato la decisione, ma ha sottolineato che non le sembra giusto parlare di mancanza di rispetto, ma di un momento di fragilità.