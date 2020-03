La fake news choc di Brigitte Nielsen sul Coronavirus in Italia: “Non ci sono cibo e acqua potabile”, ecco le parole dell’attrice

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio l’Italia. Le regioni più colpite sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, ma nessuna regione è esente dal contagio. Proprio per questo motivo, il governo italiano ha proclamato l’intero paese “zona protetta”, estendendo per intero la zona rossa. Gli italiani sono stati ‘costretti’ a limitare i propri spostamenti, uscendo di casa solo per motivi di salute, di lavoro e per andare a fare la spesa. I contagi aumentano giorno dopo giorno, così come il numero di morti. Pare che il picco di contagi, almeno in alcune regioni italiani, debba arrivare verso la metà di aprile. Gli italiani, dunque, dovranno resistere almeno per un altro mese. Nel frattempo, il temibile virus è arrivato ovunque, tanto che l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia.

Coronavirus, la fake news di Brigitte Nielsen

La situazione è a tratti insostenibile, sicuramente grave, ma c’è chi in questi giorni si è resa protagonista di un’incredibile fake news. Stiamo parlando di Brigitte Nielsen, attrice ed ex moglie di Sylvester Stallone. La donna, ai microfoni di Cbs, ha raccontato: “In Italia non ci sono più cibo e acqua potabile. I miei figli comprano la carta igienica negli Stati Uniti”. Un’autentica fake news, che sicuramente non renderà onore all’attrice. La Nielsen, poi, ha aggiunto: “È difficile per me come mamma trovarmi dall’altra parte del pianeta mentre accade tutto questo. Non potremo vederci nemmeno per Pasqua perché ora l’Italia è definitivamente isolata”.

La situazione in Italia è grave, ma di certo non come descritta dalla Nielsen. Quella dell’attrice è una vera e propria gaffe, che rischia di mettere in imbarazzo lei e la sua famiglia. Vedremo se nei prossimi giorni l’attrice farà dietrofront.