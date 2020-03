Chiara Ferragni, alle 18 flash mob con inno nazionale: si commuove; ecco il post apparso sul suo profilo.

Non è un periodo facile, questo, per gli Italiani. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il nostro Paese e, in seguito ai dati sempre più allarmanti degli ultimi giorni, il premier Conte ha deciso dichiarare l’intera nazione ‘zona protetta’. Col decreto ‘Io resto a casa’ il governo invita la popolazione a uscire solo per motivi strettamente necessari. Una situazione surreale per tutti, ma c’è chi non ha perso tempo a organizzare manifestazioni per sentirsi meno soli, anche se lontani. Un flash mob, ognuno dalla propria casa, alle ore 18.00 di oggi: tutti a cantare l’inno nazionale di Italia. Un appello che in tanti hanno lanciato sui social,nelle ultime ore, compresi molti vip. Ed è stato proprio alle 18.00 di oggi che in tanti, con i loro cellulari, hanno ripreso l’emozionante momento. Tra questi anche Chiara Ferragni, che è sembrata davvero emozionata. Ecco il post apparso sul suo profilo Instagram ufficiale della influencer.

Un momento davvero suggestivo, per sentirsi più uniti in quello che è uno dei periodi più tristi della storia recente italiana. Parliamo del flash mob organizzato dagli italiani: alle ore 18.00, tutti al balcone o alla finestra a cantare l’inno nazionale. Un momento emozionante per tutti, anche per Chiara Ferragni. L’influencer ha postato sul suo profilo proprio un video di quel momento, non nascondendo la sua commozione:

L’influencer viene ripresa, affacciata alla finestra, dal marito Fedez, che scherza così: “Sei l’unica a farlo”. Ma Chiara è davvero molto emozionata e, come scrive nella didascalia al post, si commuove ogni volta che sente l’inno nazionale. Poi l’invito agli italiani: “Ogni giorno ore 18. Fatevi sentire italiani!”. L’influencer sottolinea il suo orgoglio di sentirsi italiana. Il post, in pochissimo tempo, è stato invaso dai likes e commenti dei numerosissimi followers della Ferragni. In tanti si sono uniti, anche sotto il post della giovane influencer, in un grande abbraccio virtuale. Migliaia di messaggi, provenienti dai fan in tutto il mondo:

Una pioggia di commenti ha invaso il post. In tanti, in Italia, hanno partecipato alla meravigliosa iniziativa, pubblicando anche sui propri social i video ripresi dalla propria abitazione. Un modo per sentirsi meno soli, in un momento tanto difficile per tutti. L’appuntamento, a quanto pare, è per tutti i pomeriggi, alle ore 18.00. E voi, ci sarete dai vostri balconi?